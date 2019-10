Elmshorn : Diebe stehlen Baumaschinen: Polizei bittet um Hinweise

Aus dem Baucontainer wurden diverse Maschinen entwendet. Jetzt sucht die Polizei nach den Tätern.

29. Oktober 2019, 15:45 Uhr

Elmshorn | Unbekannte Täter haben in Elmshorn Baumaschinen gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, bemerkten Arbeiter am Mittwoch, 23. Oktober, gegen 6.15 Uhr den Aufbruch des Bürocontainers und eines Baucontainers auf ihrer Baustelle in der Schulstraße.

Die Täter hatten sich von der Catharinenstraße aus Zugang zum Baugrundstück verschafft und die Container gewaltsam geöffnet. Aus dem Baucontainer wurden diverse Maschinen entwendet. Hierbei handelt es sich um Bohrmaschinen, Schlagbohrer und Stemmhämmer der Marke HILTI.

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (04121) 8030 entgegen.

