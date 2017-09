Schul-Sanierung : Die Stadt stemmt zwei Hallen

vergrößern 1 von 2 Foto: Christian Brameshuber 1 von 2

von Christian Brameshuber

erstellt am 21.Sep.2017 | 12:00 Uhr

Elmshorn | In der vergangenen Woche nutzte die Elmshorner Next-Schule die Sporthalle der Paul-Dohrmann-Schule für ihre Geburtstagsfeier. Glück für die Gäste, dass es an diesem Tag nicht geregnet hat. Denn das Dach der Halle ist längst nicht mehr dicht. Sie ist ein Sanierungsfall, ebenso wie die Gymnastikhalle, die sich im selben Gebäudekomplex befindet. Die Stadt wird – anders als zunächst geplant – Sport- und Gymnastikhalle in einem Rutsch modernisieren – und zwar von Grund auf. Dach, Fassade, Decken, Fenster, Fußböden, Sanitäranlagen und Umkleideräume werden erneuert und energetisch auf den neusten Stand gebracht. Kosten: zirka 1,9 Millionen Euro. Allerdings hofft die Stadt, dass ein Großteil der Investitionskosten vom Bund gefördert wird, spricht von „hohen Förderaussichten“. Ein Neubau, der auch geprüft wurde, wird zurzeit nicht gefördert. Für eine Sanierung spräche zudem die kürzere Bauzeit.

Die Paul-Dohrmann-Schule: Sie wird zu großen Teilen zu Elmshorns erster Bewegungs-Kita umgebaut. Insgesamt entstehen in dem Gebäude, das der Stadt Elmshorn gehört, 95 Betreuungsplätze für Kinder im Alter zwischen null und sechs Jahren. Im ersten Bauabschnitt sollte ursprünglich nur die Gymnastikhalle saniert werden, um sie als Bewegungsraum für die neue Kita nutzen zu können. Doch dieser Plan hat sich im nachhinein als nicht wirtschaftlich erwiesen. Nun also der große Wurf. Den hat die Politik einstimmig abgesegnet.

Mit der Modernisierung soll Ende 2018 begonnen werden. Die Verantwortlichen im Rathaus gehen von einer Bauzeit von einem Jahr aus. Ziel ist es, beide Hallen so zu trennen, dass die Nutzung unabhängig voneinander möglich ist. Auf die Sporthalle sind zahlreiche Vereine angewiesen.

Dass an beiden Hallen ganz dringend etwas getan werden muss, zeigt die Tatsache, dass die Stadt angesichts des großen Sanierungsstaus nicht ausschließen kann, dass die Hallen kurzfristig geschlossen werden müssen. An der Eingangstür zur Sporthalle werden die Nutzer vor den Wasserschäden gewarnt. Benutzung auf eigene Gefahr.