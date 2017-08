vergrößern 1 von 2 Foto: Privat: Grumbkow 1 von 2

„Macht und Pracht“ – unter diesem Motto steht der diesjährige Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September. Viel Pracht gibt es in der Krückaustadt nicht unbedingt zu sehen. Eine Ausnahme bildet Kaltenweide, die Prachtstraße von Elmshorn. Anfang des 20. Jahrhunderts reihte sich hier eine Industriellen-Villa an die nächste und auch heute noch sind auf Kaltenweide beeindruckende Gebäude aus dieser Zeit zu sehen. Als Stadtführerin Annkatrin Holbach und IHK-Chef Paul Raab die Gestaltung des Tags des offenen Denkmals planten, kam deshalb eigentlich kein anderes Thema in Frage.

Holbach wird einmal um 13 Uhr und einmal um 15 Uhr eine Führung zu den Villen der Industriellen-Familien Rostock (Fleisch- und Margarineproduzent), Knecht (Lederwaren-Fabrikant) und Carstens (Steingut-Fabrikant) auf Kaltenweide anbieten. Parallel dazu sind von 12 bis 17 Uhr Videos und eine Wandzeitung zur Geschichte dieser Familien und zu den einzelnen Gebäuden in der Villa der Industrie- und Handelskammer auf Kaltenweide 6 zu sehen. Insgesamt sind dort fast 50 Häuser der drei Familien zu sehen, die hauptsächlich, aber nicht ausschließlich, auf Kaltenweide zu finden sind oder waren.

„Ich fand die Kaltenweide schon immer toll“, erklärt Holbach, die bereits 2015 zum ersten Mal eine Führung durch „die Elmshorner Elbchaussee“ angeboten hat. „Offenbar interessiert das Thema auch die Elmshorner, denn an der ersten Führung hatte ich gleich 60 Teilnehmer.“ Im Dezember ist die zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin vertieft in die Recherche zu den Industriellen-Familien und ihren Villen eingestiegen. Holbach ging ins Stadtarchiv, sprach aber auch direkt mit den Erben und besuchte die heutigen Bewohner der Villen in ihren Häusern. „Es war unglaublich, wie viel Unterstützung ich bei der Recherche erhalten habe“, sagt Holbach. Betreten kann sie die Gebäude mit den Teilnehmern ihrer Führung dennoch nicht. „Verständlicherweise wollen die Bewohner am 10. September nicht 40 Leute im Wohnzimmer stehen haben.“ Aber Holbach war in der Lage, Fotos im Innern der prachtvollen Villen zu machen, um sie auf der Führung zu zeigen. Darunter sind Aufnahmen von repräsentativen Esszimmern, detailverliebten, gekachelten Kaminen, stilvollem Parkett und verzierten Bleiglasfenstern.

Außerdem überließen die Erben der Industriellen-Familien ihr historische Aufnahmen, wie sie noch nie veröffentlicht worden sind. Darunter ist auch das Luftbild des Grundstücks an der Kaltenweide 100, ein riesiges Anwesen mit Tennisplatz, Park Schwimmteich, das einst der Familie Knecht gehörte. Als die Firma Ende der 50er Jahre Insolvenz anmeldete, wurde das Grundstück verkauft und 1974 in zahlreiche Parzellen aufgeteilt.

„Am spannendsten sind jedoch die Geschichte hinter den Villen“, erklärt Holbach. Ein Urenkel von Ernst Carstens erzählte ihr beispielsweise, sein Vorfahre habe neben der Villa auf Kaltenweide eine dauerhafte Residenz im Hamburger Adlon-Hotel gehabt. Und die schöne weiße Villa an der Kaltenweide 22 wurde 1915 von Otto Rostock erworben, 16 Jahre nach Firmengründung. Zum selben Zeitpunkt erwarb sein Bruder die bekannte Weiße Villa gegenüber des Rathauses.

IHK-Chef Paul Raab war es wichtig, nicht nur die Geschichte der großen Familien zu erzählen, sondern auch die gesamthistorischen Entwicklungen. Durch die Industrialisierung ermöglichte der wachsende Wohlstand den Industriellen den Bau der Prachtvillen entlang der Kaltenweide. „Aber Macht und Pracht ist nur die eine Seite der Geschichte“, erklärt Raab. „Wir erzählen auch vom Aufstand der Lederarbeiter im Jahr 1911, von der Gründung der ersten Gewerkschaften und den Zusammenschlüssen der Unternehmer.“

Alle Materialien zu Führung und Ausstellung überlassen Raab und Holbach dem Stadtarchiv. Die Videos werden demnächst auf dem Portal „Youtube“ veröffentlicht.

von Cornelia Sprenger

erstellt am 28.Aug.2017 | 16:04 Uhr