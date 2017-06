Radverkehr : Die Politik geht über die „Eselsbrücke“

vergrößern 1 von 2 Foto: en 1 von 2

Elmshorn | Raus aus dem Auto und rauf aufs Rad: Für das Projekt „Eselsbrücke“ – eine neue Veloroute vom Elmshorner Bahnhof ins Gewerbegebiet Grauer Esel – hat die Politik im Ausschuss für Kommunale Dienstleister grundsätzlich grünes Licht gegeben. In den kommenden drei Jahren werden in Elmshorn zirka 960 000 Euro in das Projekt investiert. Das Bundesverkehrsministerium fördert das Vorhaben mit 670 000 Euro. Insgesamt sind 18 Vorhaben geplant. Ziel: den Radverkehr in der Stadt stärken und Kohlendioxid einsparen (die EN berichteten).

Der SPD-Abgeordnete Jürgen Heesch lobte, dass die Stadt „so viele Projektpartner“ gefunden habe. Mit im Boot ist die Firma Autoliv, die Pinneberger Kreisverwaltung, die Regiokliniken, EMV Immobilien und der ADFC. Für Sven Herrmann (Grüne) wird die „Eselsbrücke“ den „Radverkehr in Elmshorn nach vorne bringen.“ Er regte an, die Anzahl der Fahrradstellplätze am Bahnhof über die bisher im Konzept vorgesehenen 100 zu erhöhen. CDU-Fraktionschef Immo Neufeldt mahnte, die Folgekosten, die das Projekt nach sich ziehen könnte, im Auge zu haben. „Wir werden oft mit hohen Zuschüssen gelockt“, sagte er.

Auch im Ausschuss für Stadtentwicklung war die „Eselsbrücke“ jetzt Thema. Der Ausschussvorsitzende Andreas Hahn verweist darauf, dass vor der Umsetzung noch eine Menge zu tun sei, um die Politik davon zu überzeugen, in das Projekt eine sechsstellige Summe zu investieren. Am meisten stört ihn, dass es noch keinen Streckenentwurf gibt. „Es müssen schwierige Verkehrspunkte über- oder unterwunden werden. Dazu gehört zum Beispiel der Steindamm oder die Hamburger Straße.“ Bevor man über Details wie ein Fahrradverleihsystem für Elmshorn spreche, müsse man die planerischen Voraussetzungen für den Radweg schaffen. Hahn: „Bis Frühjahr 2018 ist das sicherlich nicht zu schaffen.“

In diesem Jahr wird die Stadt laut Ellen Unger, sie betreut das Projekt gemeinsam mit Elmshorns Klimaschutzbeauftragten Markus Pietrucha, noch ein großes Vorhaben realisieren. Den Neubau der abgerissenen Brücke im Steindammpark. Die Gesamtkosten für dieses Vorhaben liegen bei zirka 124 000 Euro. Dank der Fördermittel für die „Eselsbrücke“ beträgt der Eigenanteil der Stadt Elmshorn nur gut 37 000 Euro.

von Christian Brameshuber

erstellt am 21.Jun.2017 | 16:10 Uhr