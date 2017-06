Fahrbahn und Radweg : Die nächste Baustelle lässt schon grüßen

vergrößern 1 von 2 Foto: Cornelia Sprenger 1 von 2

Elmshorn | Die Stadt der Baustellen: In Elmshorn und Umgebung sind die Autofahrer Umleitungen und Staus längst gewohnt. Ab Montag, 26. Juni, müssen sich die Verkehrsteilnehmer erneut auf Behinderungen einstellen. Denn der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) Schleswig-Holstein und die Stadt Elmshorn erneuern in einem Gemeinschaftsprojekt die Bundesstraße 431 – und zwar auf einer Länge von 5000 Metern zwischen dem Wedenkamp in Elmshorn und Neuendorf, Einmündung „Dorfstraße“ Raa-Besenbek. Die Sanierungskosten in Höhe von 2,4 Millionen Euro trägt laut LBV der Bund.

Der Verkehr aus Elmshorn wird nördlich über die L100 (Flamweg, Papenhöhe, Horster Landstraße, An der Bundesstraße“ nach Horst und Steinburg, dann über die L112 und die L119 (Umgehung Krempe) zur B431 in Glückstadt geführt. Auf der Autobahn 23 wird der von Süden kommende Verkehr ab der Anschlussstelle Tornesch darauf hingewiesen, dass Glückstadt nur über die Anschlussstelle Hohenfelde zu erreichen ist. Die Umleitung für die Gegenrichtung wird entsprechend umgekehrt geführt. Für den Zeitraum der Arbeiten am Radweg wird für Fußgänger und Radfahrer eine Umleitung über Dorfstraße, Besenbek und Burdiekstraße beziehungsweise umgekehrt eingerichtet.

Betroffen von der Fahrbahnerneuerung sind die Gerberstraße, Sandberg, Am Deich und Kruck beziehungsweise Altendeich. Außerhalb der geschlossenen Ortslage wird zudem der Radweg auf der Südseite der B 431 auf einer Länge von zirka 3900 Metern erneuert.

Die Bundesstraße 431 ist während der Bauarbeiten für den Durchgangsverkehr ab Neuendorf beziehungsweise Wedenkamp in Elmshorn voll gesperrt. Die Dorfstraße Raa-Besenbek ist jedoch für Anlieger befahrbar. Die Bauarbeiten an der Fahrbahn sollen laut LBV in drei Abschnitten erfolgen und – wenn möglich – bis zum 22. Juli abgeschlossen werden. Die Arbeiten an dem Radweg werden erst nach Abschluss der Straßensanierung erfolgen.

„Mit den Arbeiten auf Elmshorner Stadtgebiet werden wir erst am 10. Juli beginnen“, betonte gestern Thomas Kempe vom Flächenmanagement der Stadt. Fußgänger und Radfahrer können während der Arbeiten an der Fahrbahn die Baustelle passieren. Eine Umleitungsstrecke wird eingerichtet.

von Christian Brameshuber

erstellt am 21.Jun.2017 | 12:00 Uhr