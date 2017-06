Supernormal : Die Marke erobert die Stadt

vergrößern 1 von 1 Foto: Knuth Peneranda 1 von 1

Elmshorn | Supernormal“ – ein Slogan erobert die Stadt. Immer mehr Organisationen und Unternehmen nutzen die Marke „Elmshorn supernormal“. Unübersehbar tauchen die Plakate und Banner in den unverwechselbaren Farben der Kampagne im Straßenbild auf.

Zum Beispiel in der Hamburger Straße an der Fassade der Futterhaus-Filiale. Wer dort für seinen Vierbeiner einkauft, wird von einem großen „Supernormal“-Schild empfangen. Das Unternehmen steht zur Stadtmarke. „Wir sind ein Teil der Krückaustadt und können uns mit dem neuen Claim identifizieren. Klar, dass wir als eines der ersten ortsansässigen Unternehmen das frische Motto auch gut sichtbar an unserem Markt in der Hamburger Straße angebracht haben.“ sagt Andreas Schulz, Geschäftsführer der Futterhaus-Unternehmensgruppe.

Mit einem für eigene Zwecke erweiterten Slogan wirbt das Wohnungsbauunternehmen Semmelhaack: „Super wohnen in Elmshorn – bei Semmelhaack normal“. Das Banner mit dem Schriftzug ziert das Gerüst am ehemaligen Kibek-Hochhaus an der Reichenstraße. Semmelhaack baut das Gebäude – eines der Wahrzeicchen der Stadt – gerade aufwendig um. Dort entstehen Wohnungen. Auch mitten in der City hat die Stadtmarke Einzug gehalten. Das Stadtmarketing hat viele Liegestühle der Summer Lounge im Skulpturengarten mit dem Schriftzug „supernormal“ versehen. Wer nicht auf den Slogan steht, kann jetzt zumindest darauf sitzen.

Oder die Stadtmarke für eigene Zwecke nutzen. Unternehmen, Vereine und Institutionen können die wichtigsten Unterlagen und Grafiken zur Stadtmarke bei der Stadtverwaltung anfordern. Der Einsatz der Grafiken ist kostenlos. Die Stadtmarke kann auf Briefbögen, Bannern, Broschüren und Produkten eingesetzt werden. „Wir sind gespannt auf kreative Ideen“, sagt Bürgermeister Volker Hatje.

von Knuth Penaranda

erstellt am 15.Jun.2017 | 14:00 Uhr