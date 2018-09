Die Flucht zu Papier bringen

Im Elmshorner Malort treffen sich geflüchtete Frauen zum Malspiel, um sich mit kreativ mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen

von shz.de

28. September 2018, 16:00 Uhr

Die Wände im Malort in der Elmshorner Mühlenstraße sind mit Holz und Papier verkleidet. Ein paar Frauen suchen sich ihren Platz zum Malen. Jede malt, was sie bewegt. Das Ziel: Aufzuarbeiten, was sie im Zuge ihrer Flucht erleben mussten. Die sechs Kursus-Teilnehmerinnen des Malspiels sind Migrantinnen. Sie kommen aus Afghanistan, dem Iran, Armenien oder Eritrea und wurden von der Frauenberatungsstelle des Kreises Pinneberg, die den Kursus auch finanziert, für dieses Projekt empfohlen.

Im „Malort“ treffen sie sich jeden Montag zum „Malspiel“. Dabei sind sie in einer kleinen Gruppe unter sich. Es wird nicht geredet, nicht verglichen, wessen Bild besser ist und mit dem Überstreifen des Malkittels legen sie den Alltag ab. Der Palettentisch in der Mitte des Raumes stellt den Gemeinschaftsort dar, die Pinsel und Farben werden geteilt.

Sabine Jakobi hat das Malspiel nach dem Konzept von Arno Stern nach Elmshorn gebracht und betreut die Gruppe. Dabei ist es ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die malenden Frauen im Fluss bleiben. Sie versetzt zum Beispiel Reißzwecken oder reicht einen Tritt, um die Teilnehmerinnen auf Augenhöhe mit dem Gemalten sein zu lassen. Das sei wichtig, denn alles sei dafür ausgelegt, dass die Frauen in ihrem Bild und in dem Spiel versinken – vom Aufbau des Raumes, bis hin zum Format des Papiers. Jakobi schaffe damit eine beschützende, wertfreie und konkurrenzlose Atmosphäre.



Erinnerungen und Emotionen





Und das Konzept scheint zu funktionieren: Eine Teilnehmerin steht vor dem Raum, in dem sie bis eben gemalt hat, bewegt von dem, was das Projekt in ihr ausgelöst hat. Auch in dem Raum ist die Stimmung ähnlich. Es ist zu spüren, dass die Frauen in ihren Erinnerungen und den Emotionen versinken.

Einige malen Blumen, andere Häuser, die sie zurückließen. Wieder andere drücken mit den Farben ihre Reise nach Deutschland aus.



Das Geschehene und Erlebte verarbeiten





Eine Frau beschreibt ihr Bild: In den Ecken sind Wolken und eine Sonne, in der Mitte ein Boot auf dem Wasser und Fische. Auf dem Boot sind Menschen abgebildet. Eine Person liegt, es ist ihre Tochter. Sie war krank geworden und mehrfach unter Wasser geraten. Heute steht sie neben ihrer Mutter und malt ebenfalls. Sechs Jahre ist es her, dass die Beiden nach Deutschland kamen. Verarbeitet sei das Geschehene und Erlebte noch lange nicht. Sie kam mit der Hoffnung nach Deutschland, dass es ihrer Tochter hier besser geht und sie besser betreut werden würde, berichtet sie.

„Die Frauen sind sehr dankbar, dass ich mich um ihre Seele kümmere“, sagt Malort-Begleiterin Jakobi. Sie ergänzt: „Es ist schon so, dass die Fluchtsituation die Seele aufwühlt.“

Das Problem: Viele Migrantinnen möchten sich gar nicht mit sich selbst und den Erlebnissen auseinandersetzen. Doch in der Gruppe würden sie die Gewissheit haben: „Ich bin nicht alleine, andere machen das selbe.“ Das helfe ihnen laut Jakobi sehr.

„Im Malort lernen sie neben dem Auseinandersetzen mit den eigenen Problemen außerdem um Hilfe zu bitten, selbstbewusster zu werden und ihren Wert anzuerkennen“, erläutert Jakobi. Der Kursus soll der nächste Schritt in ein selbstständiges Leben nach den Ereignissen während der Flucht sein.