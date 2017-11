HSV, St. Pauli und Holstein Kiel : Die drei Nord-Klubs im Instagram-Check

vergrößern 1 von 1 Foto: Bilder: dpa / Montage: Beig 1 von 1

von Patrick Tabel

erstellt am 29.Nov.2017 | 21:17 Uhr

Exotische Strände, schnelle Autos, trendige Klamotten – als Profi-Fußballer, von Madrid über London und Hamburg bis nach Kiel, lässt es sich bekanntlich gut leben. Zahlreiche Kicker lassen ihre Fans mittlerweile an ihrem oftmals exzentrischen Lebensstil teilhaben. Zumindest digital. Den sozialen Medien sei Dank. Ob im Luxusurlaub am Pool, beim Aussuchen einer neuen Nobelkarosse oder auf Veranstaltungen mit Freunden. Das Smartphone ist stets griffbereit. Die mal mehr, mal weniger gelungenen Schnappschüsse landen wenig später im Netz und werden – je nach Bekanntheitsgrad des Profis – massenhaft kommentiert.

Die fußballerische Eliteklasse vereint allein auf Instagram, neben Facebook und Twitter eine der beliebtesten Plattformen, Abermillionen von Abonnenten auf sich. Zu den Spitzenreitern im globalen Vergleich zählen hier Cristiano Ronaldo (116 Millionen Anhänger), Neymar (84,7 Mio.) und Lionel Messi (83,8 Mio.). Auch deutsche Profis wie Toni Kroos (14,7 Mio.), Mesut Özil (14,6 Mio.) und Bastian Schweinsteiger (8,7 Mio.) präsentieren ihren Fans gern, was und vor allem – wie viel sie haben.

Wie aber schneiden die Nord-Klubs aus Hamburg und Kiel international sowie national auf Instagram ab? Wir ziehen den Vergleich.

Grundsätzlich gilt bei Instagram: je bekannter und erfolgreicher desto mehr Anhänger. Dies trifft sowohl auf die Spieler als auch deren Vereine zu. So hat etwa Champions League-Sieger Real Madrid mit Ronaldo nicht nur den beliebtesten Instagram-Kicker in seinen Reihen, sondern führt mit 53,9 Millionen Abonnenten zugleich auch das Klubranking an. Dicht gefolgt übrigens von Erzrivale FC Barcelona (53,2 Mio.) um Lionel Messi. Mit Bayern München (11,2 Mio., Rang vier) und Borussia Dortmund (4,7 Mio., Platz elf) finden sich auch zwei deutsche Vereine unter den Top11 wieder.

Auf nationaler Ebene indes sind die Bayern und der BVB dem Rest der 1. Bundesliga bereits weit enteilt. Dem Drittplatzierten in diesem Ranking, Schalke 04, folgen im Vergleich zum Spitzen-Duo gerade einmal 416.000 Menschen. Selbst alle restlichen Erstligisten zusammen bleiben mit ihren 2,4 Millionen Abonnenten noch weiter hinter den beiden deutschen Top-Klubs zurück.

Und der Hamburger SV? Mit rund 169.000 Abonnenten belegt der Dino immerhin Rang sieben. Angesichts der sportlichen Talfahrt in den vergangenen Jahren eine Platzierung, die wohl so manch ein HSV-Anhänger auch im sportlichen Klassement sofort unterschreiben würde. Kleiner Trost: Im Vergleich mit den Rivalen St. Pauli und Werder Bremen ist der HSV zumindest auf Instagram die Nummer eins.

Beachtlich ist dennoch die Beliebtheit des FC St. Pauli. Sportlich schon lange nicht mehr in der Beletage des deutschen Fußballs vertreten, folgen dem Kultklub trotzdem rund 86.000 Menschen auf Instagram. Mehr als so manchem Erstligisten etwa aus Hannover (68.000), Augsburg (60.000) oder auch Mainz (45.000).

Auch gegenüber Vereinen aus dem gleichen Regal sind die Kiezkicker top. Holstein Kiel, aktuell eines der Spitzen-Teams der 2. Liga, unterhält rund 13.100 Abonnenten. Der Aufsteiger von der Förde, dem sportlichen Erfolg und der großen Fußballbühne sei Dank, darf sich künftig aber mit Sicherheit über zahlreiche weitere Anhänger freuen.

So groß die sportlichen, wirtschaftlichen und digitalen Unterschiede zwischen der fußballerischen Königsklasse aus Madrid, Barcelona, Manchester oder München und den drei Nord-Klubs HSV, St. Pauli und Kiel auch sein mögen. Eines vereint sie doch: Beliebter als der Verein selbst sind meist einzelne Spieler. Wir haben daher einmal die jeweilige Instagram-Top11 des HSV, von St. Pauli sowie der KSV Holstein aufgelistet und stellen dabei die besten Drei näher vor.

Hamburger SV

1. Platz: Walace Souza (205.000 Abonnenten)

Ein Beitrag geteilt von Walace Souza (@walace.12) am 3. Jul 2017 um 19:34 Uhr

Beim Hamburger SV führt ein Brasilianer das vereinsinterne Ranking an. 205.000 Menschen interessieren sich für das, was auf dem Instagram-Account von Walace Souza passiert. Kein Wunder: Walace ist brasilianischer Nationalspieler, gewann etwa 2016 mit der Seleção während der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro die Goldmedaille. In seinem Heimatland erfreut sich der Mittelfeldspieler daher großer Beliebtheit. Ob Jubelfotos mit der Goldmedaille in der Hand, Entspannung am Pool bei einem kühlen Drink oder der Besuch im Disneyland – die Bandbreite an Schnappschüssen ist dabei recht groß. Mit zahlreichen Familienfotos gewährt Walace zudem tiefere Einblicke in sein Privatleben. Offensichtlich sehr zur Freude seiner Fans.

2. Platz: Mergim Mavraj (143.000 Abonnenten)

Ein Beitrag geteilt von Mergim Mavraj (@mergimmavraj.15) am 1. Nov 2017 um 5:37 Uhr

Rang zwei belegt Mergim Mavraj. Der Innenverteidiger hat rund 143.000 Anhänger. Viele davon haben wie Mavraj albanische Wurzeln, verfolgen ihn daher nicht nur an seinen bisherigen Stationen in Darmstadt, Bochum, Fürth, Köln und nun in Hamburg. Als Nationalspieler Albaniens hat der Abwehrmann auch außerhalb Deutschlands eine große Fangemeinde. Regelmäßig postet Mavraj daher Fotos von Besuchen im Kosovo und in Albanien sowie im Dress seines Nationalteams.

3. Platz: Douglas Santos (106.000 Abonnenten)

Ein Beitrag geteilt von Douglas Santos (@douglassantos06) am 17. Nov 2015 um 14:53 Uhr

Mit Douglas Santos komplettiert wiederum ein Brasilianer das Treppchen beim HSV. Sein Status als Nationalspieler und Olympia-Sieger verhalf ihm ebenso wie Walace zu einer großen Schar von Anhängern. Auch die veröffentlichten Bilder ähneln von der Szenerie jenen seines Landsmannes. Romantische Fotos mit der Liebsten am Strand gehören ebenso zum Repertoire wie das Posieren mit Mannschaftskollegen.

Nachwuchs-Ass holt auf

Insgesamt knacken drei Spieler des HSV die 100.000er Marke. Womöglich gesellt sich jedoch schon bald ein Vierter dazu: Fiete Arp ist aktuell der Hoffnungsträger im Volkspark und nicht nur sportlich auf der Überholspur. Mit 53.500 Abonnenten hat sich das Toptalent binnen kurzer Zeit bereits auf Rang acht im vereinsinternen Ranking eingereiht, jüngst erst Filip Kostic (51.600) hinter sich gelassen. Gepostet wird von Arp im Vergleich zu manchen Teamkollegen (noch) recht wenig. Ein Indiz dafür, dass ihm seine Anhänger offensichtlich in erster Linie wegen seiner Fähigkeiten am Ball und nicht mit der Kamera folgen.

FC St. Pauli

1. Platz: Aziz Bouhaddouz (143.000 Abonnenten)

Ein Beitrag geteilt von Aziz Bouhaddouz (@aziz_bouhaddouz) am 10. Jul 2017 um 9:00 Uhr

Der Instagram-Magnet beim FC St. Pauli heißt Aziz Bouhaddouz. Dies verdankt der Mittelstürmer insbesondere seiner Nationalspieler-Karriere. Mit Marokko hat sich Bouhaddouz für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland qualifiziert, wurde dafür auf Instagram von seinen Anhängern entsprechend gefeiert. Auch sonst steht der Fußball im Mittelpunkt. Kaum ein Foto, das den Angreifer nicht in Trikot und Stutzen zeigt. Geschmacklich lässt sich hingegen über die pinken und neongelben Fußballschuhe streiten.

2. Platz: Jeremy Dudziak (66.400 Abonnenten)

Ein Beitrag geteilt von Jeremy Dudziak (@jeremydudziak) am 19. Jan 2016 um 8:21 Uhr

Farbenfrohes Schuhwerk findet sich auch auf dem Profil von Jeremy Dudziak, mit 66.400 Abonnenten der zweitbeliebteste St. Paulianer auf Instagram. Sportlich groß geworden ist der Außenverteidiger bei Borussia Dortmund, hat zudem sämtliche Jugendnationalteams des DFB durchlaufen. Entsprechend viele bekannte Gesichter aus Dortmunder Zeiten, darunter Pierre-Emerick Aubameyang, Marco Reus und Jürgen Klopp zieren den Online-Auftritt von Dudziak.

3. Platz: Mats Möller Daehli (44.000 Abonnenten)

Ein Beitrag geteilt von Mats Møller Dæhli (@matsdaehli95) am 2. Mär 2015 um 9:46 Uhr

Ausgeliehen vom SC Freiburg belegt Mats Möller Daehli den dritten Rang beim Kiezclub. Der offensive Mittelfeldakteur ist stolz auf seine Nationalspieler-Karriere, zeigt sich gern im norwegischen Dress. Ob in knallgelb oder neonrot: Auch bei Daehli dürfen auffallende Schuhe nicht fehlen. Offensichtlich ein Erfolgsgarant für viele Abonnenten...

Auch beim FC St. Pauli zeigt sich: Nationalmannschaft und sportliche Vergangenheit bei größeren Vereinen machen attraktiv – im In- und Ausland. So belegt etwa Sami Allagui mit 23.600 Anhängern Rang vier. Auch er kann auf Erstliga-Stationen in Berlin und Mainz sowie auf eine Karriere in der tunesischen Auswahl zurückblicken.

Holstein Kiel

1.Platz: Atakan Karazor (7.000 Abonnenten)

Ein Beitrag geteilt von Atakan Karazor (@atakrzr) am 23. Jul 2017 um 12:13 Uhr

Instagram-Spitzenreiter an der Förde ist Atakan Karazor. Der gebürtige Essener kam von Borussia Dortmund II nach Kiel und hält seine 7.000 Fans über die Online-Plattform stets auf dem Laufenden. Etwa, ab wann neue Autogramm-Karten erhältlich sind oder wie es um seinen derzeitigen Fitnesszustand nach einem Innenbandriss steht.

2. Platz: Dominick Drexler (6.300 Abonnenten)

Ein Beitrag geteilt von Dominick Drexler (@dome__11) am 22. Nov 2017 um 23:54 Uhr

Maßgeblichen Anteil am derzeitigen Höhenflug der Kieler hat Dominick Drexler. Mittlerweile folgen 6.300 Menschen dem Stürmer, der offensichtlich eher mit Toren auf dem Rasen als mit Hochglanz-Fotos auf Instagram beeindrucken will.

3. Platz: Joel Gerezgiher (5.200 Abonnenten)

Ein Beitrag geteilt von Joel Gerezgiher (@joelgerezgiher) am 11. Jan 2016 um 12:10 Uhr

Platz drei bei den Störchen nimmt mit 5.300 Anhängern Ronaldinho ein. Zumindest dem Profilbild nach. Dahinter verbirgt sich jedoch Joel Gerezgiher. Geboren und aufgewachsen in Frankfurt am Main spielt der Offensivspieler seit Januar 2017 für die KSV. Der echte Ronaldinho hat übrigens 27,9 Millionen Abonnenten. Bis dahin hat Gerezgiher noch einen weiten Weg vor sich.

Auf Instagram hinkt die KSV Holstein ihren Liga-Rivalen etwa aus St. Pauli also noch weit hinterher. Der sportliche Erfolg allerdings wird die Kieler darüber locker hinwegtrösten können. Wie Alfred Preißler einst sagte: Entscheidend ist eben auf'm Platz.

Die jeweiligen Abonnentenzahlen beruhen auf dem Stand von Ende November 2017.