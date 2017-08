Radweg-Sanierung und Fahrbahndecke : Die B431 wird wieder gesperrt

vergrößern 1 von 1 Foto: Kalbow 1 von 1

Elmshorn | Die Freude über die freie Fahrt auf der Bundesstraße 431 zwischen Elmshorn und Neuendorf ist nur von kurzer Dauer. Von Montag an wird wieder gebuddelt. Zuerst sind allerdings nur die Fahrradfahrer betroffen. Richtig eng wird es dann zum Ende der Sommerferien. Dann steht wieder eine Vollsperrung auf dem Programm.

Die Bauarbeiten sind Teil der Fahrbahnerneuerung der Bundesstraße. Bereits im Juni war mit den Arbeiten begonnen worden. Allerdings war der Radweg noch nicht saniert worden. Der ist nun an der Reihe. Der soll zwischen Elmshorn, Kruck und Altendeich, sowie Neuendorf, Dorfstraße Raa-Besenbek auf etwa vier Kilometer Länge erneuert werden. Beginn der Arbeiten ist Montag, 21. August. Am Donnerstag, 31. August, sollen sie beendet sein. Während der Bauarbeiten wird für Fußgänger und Radfahrer eine Umleitung über Dorfstraße, Besenbek und Burdiekstraße eingerichtet, teilte der für die Bauarbeiten zuständige Landesbetrieb Straßenbau mit.

Für die Autofahrer kommt’s erst zum Monatsende wieder so richtig dicke: Von Donnerstag, 31. August, bis Montag, 3. September, gibt’s eine Vollsperrung der B431. In dieser Zeit wird die Fahrbahndecke als letzte Schicht der Fahrbahn aufgebracht. „Aus Gründen der Verkehrssicherheit, des Arbeitsschutzes und der Bauqualität“, wird die Straße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Und zwar ab Dorfstraße Raa-Besenbek beziehungsweise Kruck in Elmshorn.

Für die Anwohner von Raa-Besenbek wird in Höhe der Dorfstraße die Zufahrt über eine Lichtsignalanlage geregelt. Die übrigen Autofahrer werden über Umleitungen um die Baustelle geleitet: Aus Elmshorn nördlich über Flamweg, Papenhöhe, Horster Landstraße, An der Bundesstraße unter anderem nach Horst und Steinburg, dann über die Landesstraße 112 (Hauptstraße) und die Landesstraße 119 (Umgehung Krempe) zur B 431 in Glückstadt.

Auf der A 23 werden von Süden kommende Verkehrsteilnehmer bereits von der Anschlussstelle Tornesch an darauf hingewiesen, dass Glückstadt nur über die Anschlussstelle Hohenfelde zu erreichen ist. Die Umleitung für die Gegenrichtung wird entsprechend umgekehrt geführt, hieß es beim Landesbetrieb. Wichtig für Radfahrer und Fußgänger: Sie können während der Arbeiten an der Fahrbahn die Baustelle auf dem Radweg wieder ohne Umleitung passieren. Die Gesamtkosten der Maßnahme auf der Bundesstraße 431 betragen etwa 2,4 Millionen Euro. Die Kosten trägt der Bund. Erst Ende dieser Woche wird die aktuelle Sperrung zwischen Elmshorn und Glückstadt aufgehoben.

von Bernd Amsberg

erstellt am 18.Aug.2017 | 16:00 Uhr