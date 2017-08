Die Angst vor der Pferdeseuche

vergrößern 1 von 3 Foto: wittmaack (2) 1 von 3

Ursula Mehrens ist besorgt. Die Pferdefreundin hat drei Holsteiner Stuten und einen Trakehner Wallach in unmittelbarer Nähe des Guts Aspern an der Hauptstraße stehen. Nur ein paar hundert Meter liegen zwischen ihren Tieren und dem Gutshof.

Nachdem die ansteckende Blutarmut der Einhufer bei einem Polo-Pferd auf Gut Aspern festgestellt worden war, hatte der Kreis Pinneberg um den von der Pferdeseuche betroffenen Stall ein Gebiet mit einem Radius von mindestens tausend Metern als Sperrbezirk festgelegt, für den strenge Vorgaben gelten (wir berichteten).

Doch Mehrens hegt Zweifel, ob diese Bestimmungen auch eingehalten werden: „Nach dem bekannten Fall des befallenen Pferdes blieb auf dem Polohof alles wie immer, keine Fliegendecken, keine Bremsenfallen. Und wie man zirca 20 halbwilde Poloponys alle fünf Stunden einsprühen will, entzieht sich meiner Vorstellung.“

Von der vorsorglichen Sperrung des Polohofes habe sie erst aus der Zeitung erfahren. „Ich hätte mir gewünscht, dass wir Pferdehalter zum Beispiel vom Kreisveterinär informiert worden wären“, sagt Mehrens. Stattdessen habe sie dort selbst anrufen müssen und erfahren, dass alle Polopferde auf dem Hof getestet wurden und negativ seien.

„Ich solle Fliegendecken benutzen, Bremsenfalle und Bremsenspray. Im eigenen Interesse habe ich alle Maßnahmen umgesetzt und mal eben etwa 250 Euro ausgegeben.“ Raus kämen ihre Pferde derzeit nur noch nachts, wenn es „keinen Insektenflug gibt“. Auf dem Polohof hingegen habe sich nichts getan, „im Gegenteil, einige Bereiter waren mit Gruppen von Pferden auf öffentlichen Straßen unterwegs“.

Und mehr noch: Am Donnerstag, 27. Juli, sei vormittags eine Herde von rund zehn Pferden von der Gutsweide ausgebrochen und auf der Rosenstraße Richtung Ahornhof galoppiert. „Erst das beherzte Draufzufahren meiner Tochter mit dem Fahrrad bewegte die Tiere zum Umdrehen.“

„Von einem Ausbrechen von Pferden des Polohofes ist hier zumindest nichts bekannt geworden“, sagt Kreispressesprecher Oliver Carstens. Bei weitergehendem Informationsbedarf der Pferdehalter im Sperrbezirk, bei besonderen Vorkommnissen oder Hinweisen auf Verstöße sei die Veterinäraufsicht für eine unmittelbare Kontaktaufnahme dankbar.

Gutsbesitzer Christopher Kirsch befindet sich derzeit im Ausland. Es wehrt sich auf telefonische Anfrage gegen die Vorwürfe. „Wir halten uns an die Vorgaben der Behörden. Natürlich verwenden wir Decken, müssen aber auch das Tierwohl im Auge behalten und bei hohen Temperaturen oder viel Bewegung darauf verzichten. Außerdem behandeln wir die Pferde mit Insektenschutzmitteln. Auch Bremsenfallen werden eingesetzt.“ Es sei zudem unwahr, dass Pferde von einer Koppel ausgebrochen seien. Der bürokratische Aufwand, der betrieben werde, sei hoch. „Die Behörden müssen sogar prüfen, ob Warnschilder auf den Meter genau aufgestellt wurden“, sagt Kirsch.

Kreissprecher Carstens sagt, dass „alle auf dem betroffenen Hof und im Sperrbezirk getroffenen Maßnahmen auf der Grundlage der Einhufer-Blutarmut-Verordnung und dem Tiergesundheitsgesetz stehen.“ Er ergänzt: „Angeordnete Maßnahmen müssen dabei stets verhältnismäßig und umsetzbar sein.“ Dazu gehöre auch, dass Ausnahmen, etwa von der Aufstallungspflicht, unter Beachtung geeigneter Schutzmaßnahmen genehmigt werden könnten.

Gute Nachrichten hatte gestern Kirsch parat, nachdem alle Pferde seines Guts noch einmal getestet worden waren. „Die anderen 48 Pferde sind negativ“, so Kirsch. „Es gab also keine Ansteckung.“ Betroffen gewesen von der Pferdeseuche sei demnach nur die bereits eingeschläferte Stute, die laut Kirsch acht Jahre in Groß Offenseth-Aspern stand. Man könne aber weiterhin ohne Probleme rund um seinen Hof mit Hunden spazieren gehen, betonte Kirsch noch einmal. „Leider werden wir aber in einem Topf mit der Geflügelgrippe geschmissen“. Völlig zu Unrecht, wie Kirsch sagt.

Carstens wies trotz der guten Nachricht darauf hin, dass das Sperrgebiet vorerst bestehen bleibt: „Die Rechtsvorschriften lassen keinen Ermessenspielraum. Am Ende der dreimonatigen Sperrfrist wird noch einmal eine Untersuchung aller Pferde durchgeführt. Ich bin zuversichtlich, dann Entwarnung geben zu können“. Die Frist läuft Ende Oktober ab.

von Tobias Thieme

erstellt am 04.Aug.2017