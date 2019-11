Diabetes-Aktionstag an der Kreisberufsschule

von Christian Brameshuber

12. November 2019, 14:01 Uhr

Elmshorn | Lions-Club Elmshorn Auditia und die Kreisberufsschule in Elmshorn laden alle Elmshorner Bürger für Donnerstag, 14. November, zum Diabetes-Aktionstag in die Europaschule, Langelohe 4, ein. Von 9.30 bis 13.30 Uhr geht es in der Eingangshalle der Schule vor allem um Aufklärung und Information. „Wir wollen die Menschen für diese Erkrankung sensibilisieren“, betont Lions-Präsidentin Heike Burmeister.

Doch damit nicht genug. An der Berufsschule ist das Wissen in puncto Ernährung, Gastronomie und Pflege geballt vorhanden. Direkt vor Ort können die Besucher Bluttests machen und auswerten lassen.

Das Diabetes-Thema wurde in der Europaschule mit in den Unterricht integriert. Die Schüler der Kreisberufsschule bieten unter anderem Blindverkostungen von Getränken an, um deren Zuckergehalt einzuschätzen. Es wird zudem eine Ausstellung dazu geben, wie viel Zucker in welchen Backwaren enthalten ist. Auch verschiedene Powerpoint-Präsentationen zu den Themen Zuckerverstoffwechslung im Körper sind geplant.