Derby-Vorprüfung für Traberhengst Orkan von Haithabu

von Michael Bunk

27. Juni 2019, 11:54 Uhr

Ellerhoop | Das Land Schleswig-Holstein blieb von den Frühjahrsstürmen zum Glück weitgehend verschont. Traberhengst Orkan von Haithabu gönnte sich aber keine Pause. Der 3-jährige Braune, der in Oha auf dem Hof von Klaus Detlefs seine Box hat und von seinem Besitzer Mijo Ivic (66) dort trainiert wird, startete fünf Mal und steigerte sich sukzessive.

Am Sonntag nun kommt es in Berlin zur nächsten Formüberprüfung. Drei Wochen vor den Vorläufen zum Deutschen Traber-Derby 2019 (Finale um 120 000 Euro am 4. August) misst sich Orkan im Buddenbrock-Rennen um 25 000 Euro in der letzten Derby-Vorprüfung mit der Jahrgangs-Elite.



Keine allzu großen Hoffnungen





„Die letzte schnelle Arbeit in Hamburg-Bahrenfeld mit Trainer Jörg-Martin Meyer hat mich überzeugt“, sagte Mijo Ivic. Zu große Hoffnungen macht sich der gebürtige Kroate aber nicht. Mit Startplatz acht ganz außen hat Orkan von Haithabu die schlechteste Ausgangslage aller Teilnehmer. Favoriten sind Otero (Nr.1), Jackpot of Steel (2), Gladiateur (3) und Juan Les Pins (6).

Aber sein Schützling muss sich nicht verstecken, hat er schließlich seine Fähigkeiten bereits eindruckvoll unter Beweis gestellt. Zweijährig gewann er den Preis des Winter-Favoriten (10 000 Euro), holte danach zwei fünfte Gelder in Paris-Vincennes und steigerte jüngst seine Bestzeit auf 1:13,8 Minuten (1900 Meter), als er in Berlin beim (Adbell-Toddington-Rennen/ 20 000 Euro) Dritter wurde.

Ein gutes Omen könnte sein, dass morgen um 12.22 Uhr wie beim Rekordlauf wieder der Schwede Jörgen Sjunnesson im Sulky sitzt. Für das Malheur vom 15. Juni in Paris-Enghien, als Orkan am Start sprang und disqualifiziert wurde, ist der Hengst auf jeden Fall entschuldigt. 17 Stunden auf dem Hänger hatten selbst Orkan entnervt.