Der zweite Schul-Slam

von Cornelia Sprenger

erstellt am 16.Dez.2017 | 16:32 Uhr

Das Finale des zweiten schulübergreifenden Poetry-Slam in Elmshorn steigt am Freitag, 2. März, ab 19 Uhr in der Stadtteilbücherei Hainholz. Mit dabei sind die Elsa-Brändström-Schule, die KGSE, die Bismarckschule und die Boje-C.-Steffen-Schule. Von jeder Schule nehmen drei Finalisten teil. Diese werden im Dezember und Januar in Vorentscheiden an den einzelnen Schulen ausgewählt. Für sie gibt es dann am 20. Februar einen Workshop mit dem bekannten Slam-Poeten und Autoren Björn Högsdal, der auch das Finale moderieren wird. Die Schüler tragen selbstgeschriebene Texte zu selbsterdachten Themen vor. Dafür haben sie ungefähr fünf Minuten Zeit. Am Ende entscheidet das Publikum über den Sieger. Im Prinzip läuft also alles wie bei einem „echten“ Poetry-Slam ab – mit dem Unterschied, dass im Publikum wahrscheinlich deutlich mehr Freunde und Bekannte der Slammer sitzen als üblich. Vorjahressieger Jonas Stiefel: „Das kann die Nervosität lindern oder verstärken – je nachdem. Dafür muss man aber auch nicht gegen die Schleswig-Holsteinische Landesmeisterin oder gegen ein Urgestein von Poet mit an die 1000 Auftritten Erfahrung antreten.“ Organisiert wird die Veranstaltung vom Kulturamt der Stadt Elmshorn.