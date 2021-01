Der VfR Horst hält 27 Spieler

Avatar_shz von Johannes Speckner

03. Januar 2021, 16:00 Uhr

Horst | In welcher Spielklasse die Fußballer des VfR Horst in der kommenden Saison antreten, ist fraglich. Ob und wenn wann die aktuelle Serie 2020/ 2021 fortgesetzt wird, ist nämlich ungewiss. Deshalb wissen die Steinburger nicht, ob sie die Ernte für ihre Erfolge aus dem Herbst 2020 – sie sind mit sechs Siegen aus sechs Spielen souveräner Spitzenreiter der Verbandsliga West – einfahren können. Sicher ist dafür nun aber, dass sich das Gesicht der Horster Mannschaft im Sommer kaum verändern wird: „27 der 28 Spieler aus unserem aktuellen Kader haben ihren Verbleib für ein weiteres Jahr zugesagt“, berichtete VfR-Coach Florian Rammer, der selbst einen unbefristeten Vertrag hat.

„Damit sind unsere internen Kaderplanungen abgeschlossen“, betonte Oliver Schröter, Sportlicher Leiter der Rasensportler. Das einzige Fragezeichen steht noch hinter Neiji Tomoe: Sollte der Japaner, der im Oktober 2020 nach einem kurzen Abstecher zum Hamburger Oberligisten FC Süderelbe an die Heisterender Chaussee zurückgekehrt war, in Deutschland bleiben, käme für ihn nach eigener Aussage „nur noch der VfR als Verein infrage“. Allerdings geht Rammer mit Verweis auf Tomoes Visum davon aus, dass er im Sommer in seine Heimat zurückkehrt. „Je nachdem, ob wir 2021/2022 in der Verbands- oder in der Landesliga antreten, werden wir uns eventuell noch nach ein, zwei punktuellen Verstärkungen umschauen“, so Rammer abschließend.