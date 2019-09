Der Überforderte

Avatar_shz von Knuth Penaranda

16. September 2019, 11:43 Uhr

Elmshorn | Warum er sich nach 2001 erneut um das Amt des Bürgermeisters beworben hatte, blieb sein Geheimnis. Bei allem Respekt: Uwe Graw fehlte schlicht die Befähigung und die Qualifikation für dieses Amt. Der 75-Jährige war überfordert, fachlich und intellektuell. Der Ein-Themen-Kandidat wollte in puncto Straßenausbaubeiträge das Sprachrohr der Siedler sein. Das reichte einfach nicht. Die Quittung: Nur 195 Stimmen.

Graws Rückzug von der Kandidatur während der Diskussionsrunde im Kranhaus war mutig und aller ehrenwert, kam laut Wahlgesetz aber zu spät. So erlebte Elmshorn einen Kandidaten wider Willen, der am Ende vor allem eines gelernt hat: Höre lieber auf deine Frau. Denn die wollte von seiner Kandidatur von Anfang an rein gar nichts wissen.