Der Speckweg-Mann

Ole (29) aus Elmshorn tritt bei Sat-1-Show „The Biggest Loser“ an

von shz.de

26. Januar 2019, 17:24 Uhr

Er ist erst 29 Jahre alt – und hat trotzdem gewaltige 167 Kilo auf den Rippen: Jetzt wird Ole zum Speckweg-Mann. Der Elmshorner geht ins „The Biggest-Loser“-Boot-Camp nach München. Sein Ziel: Einen von 18 Plätzen in der Sat 1-Abnehmshow „The Biggest Looser“ zu ergattern, die ab 3. Februar auf dem Privatsender gezeigt wird.

Und dann sollen die Pfunde purzeln. „Es wäre schön, wenn ich bei 80 Kilo rauskäme. Dann würde ich mich mehr als halbieren“, sagt Ole, der als Sachbearbeiter in einem Ingenieurbüro arbeitet. Mit 80 Kilo will er sich dann einen Traum erfüllen: 2019 beim Triathlon in Hamburg an den Start zu gehen.

Aus Ole dem „Dicken“, soll Ole der „Sportler“ werden. Und der Elmshorner hat noch einen wichtigen Motivations-Hammer im Reisegepäck: die Liebe. „Wenn ich heirate, möchte ich gut aussehen, sodass meine Freundin und ich schöne Hochzeitsfotos haben.“

25 Männer und 25 Frauen kämpfen drei Tage lang im Boot-Camp um die 18 Plätze in der Show. Das große Abspecken beginnt für die Kandidaten dann unter der spanischen Sonne in Andalusien.

Das Auswahlverfahren: Da kommt was auf den Elmshorner zu. „Wir werden euch in den nächsten Tagen an eure Grenzen bringen“, verspricht Camp-Chefin Christine Theiss. Das Trainer-Duo Ramin Abtin (46) und Mareike Spaleck (32) entscheidet darüber, wer es in die Show schafft – und damit auch um die Siegprämie in Höhe von 50 000 Euro kämpfen darf. „Wir haben verschiedene Kriterien: mental und physisch. Sportlichkeit hin oder her. Sie müssen dem Ganzen mental stand halten“, betont Spaleck. Ole ist vorbereitet: „Ich habe im Hinterkopf, dass es nur wenig Plätze gibt. Deshalb versuche ich, es durchzuhalten.“ Er will unbedingt in die Show. „Ich bin ein Wettkampftyp. Ich kenne es nicht anders. Ich habe früher immer Sport gemacht. Ich kann im Wettkampf zeigen, was ich kann und will der Beste sein“, macht sich der 29-Jährige Mut.

Die Vergangenheit, das schier unaufhaltsame Anwachsen der Kilos, will er hinter sich lassen. Die Gemütlichkeit, die sich in seinem Leben breit gemacht hat und das Langmachen auf der bequemen Wohnzimmercouch will Ole hinter sich lassen und das verloschene innere Feuer wieder zum Lodern bringen.