Energieolympiade : Der Sieg geht nach Elmshorn und Kölln-Reisiek

Mit positiven Provokationen im Rathaus Strom sparen Da wird so manche Werbeagentur neidisch. Denn was da in den Köpfen der Auszubildenden im Elmshorner Rathaus an kreativen Ideen entstanden und anschließend umgesetzt wurde, ist richtig gut. Das fand auch die Jury der Gesellschaft für Energie und Klimaschutz aus Kiel. Bei der „EnergieOlympiade“ belegten die Elmshorner in der Kategorie „Organisatorische oder Verhaltensmaßnahme“ den ersten Platz. Der Lohn der Arbeit: 5000 Euro Preisgeld.

Das Schild im Flur des Verwaltungstraktes fällt sofort ins Auge: „Wie würdest Du es finden, wenn Dich jemand anmacht und dann abhaut“? Es geht um die Lampen auf den Schreibtischen. Mit positiven Provokationen Energie sparen – dieses Projekt wird seit Januar 2016 im Rathaus umgesetzt. „Unser Rathaus ist alt und nicht besonders energieeffizient. Wir mussten uns überlegen, wo es noch Einsparpotenzial im Haus gibt und wie wir es aktivieren können“, beschreibt Elmshorns Klimaschutzmanager Markus Pietrucha die Problemstellung.

Die Lösung: das Verhalten der Mitarbeiter beeinflussen. Die sollten sensibilisiert und ein Stück weit wachgerüttelt werden – mit den provokanten Sprüchen, die provozieren und im Kopf bleiben. „Wenn hier im Haus 250 Monitore angeschaltet bleiben, dann merkt man das schon sehr deutlich“, betont Stefan Bennke, Energiebeauftragter des Gebäudemanagements. Die Azubis erhielten den Auftrag, die Energiespar-Botschaften zu entwickeln. „Denn die Auszubildenden werden mit ihrem Denken und Handeln künftig das Rathaus in Elmshorn prägen“, sagt Ausbildungsleiter Stefan Labusch. Der Erfolg ist messbar: 2016 konnte laut Benneke ein Prozent des Gesamtenergieverbrauchs durch Verhaltenstipps eingespart werden. „Das ist bei einem so großen Amt nicht wenig.“ Die Azubis werden auch belohnt. 50 Prozent des eingesparten Gelds bekommen sie. Projektzeitraum: Januar 2016 bis Dezember 2020

Kosten: 703 Euro

Energieeinsparung pro Jahr: 14265 Kilowattstunden

Relevante Energieträger: Elektrizität, Erdgas

Kohlendioxideinsparung: 4,1 Tonnen im Jahr