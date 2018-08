Der Meister als Auftaktgegner

von Kornelius Krüger

20. August 2018, 11:34 Uhr

Die Floorballer von Blau-Weiß 96 Schenefeld haben sich mit einem Testspielsieg aus der Sommerpause zurückgemeldet. Beim Bundesliga-Konkurrenten ETV Piranhhas gewann das Team vom Trainerduo Felix Irrgang und Benedikt Fiedrich mit 2:1. Zum Saisonstart empfängt Blau-Weiß am 8. September (15 Uhr) Titelverteidiger und Rekordmeister UHC Weißenfels am Achter de Weiden. Die Generalprobe für den Bundesliga-Auftakt findet ebenfalls in Schenefeld statt. Am 31. August (20 Uhr) ist Zweitligist Baltic Storms aus Kiel zu Gast.