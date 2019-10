Der Knast als Alternative im Alter

Speeldeel ut de Masch bringt neues Stück „Opstand in’t Huus Avendsünn“ auf die Bühne

14. Oktober 2019, 15:12 Uhr

Seestermühe | Im Probenraum der Speeldeel ut de Masch, im Gebäude einer alten Kistenfabrik in Seestermühe, herrscht reges Treiben. Gerade wird an einer Perücke herumgezupft, über Farbe und Muster der Tapete für die Kulisse diskutiert und an anderer Stelle emsig am Text gefeilt. Wenige Tage vor der Premiere des neuen Bühnenstücks laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison auf Hochtouren.

„Opstand in’t Huus Avendsünn“, auf Hochdeutsch „Aufstand im Haus Abendsonne“, heißt der neue Dreiakter aus der Feder von Helmut Schmidt, den die plattdeutschen Laienschauspieler unter der Regie von Ute Jensen in diesem Jahr auf die Bühne bringen.

Im Mittelpunkt der Kriminalkomödie stehen dabei die drei rüstigen Rentnerinnen Louise Steinbrenner, Marga Bitternagel und Hedwig von Rahden, gespielt von Helga Feja, Tania Jagla und Maren Plugowsky-Schmidt, die endgültig die Nase voll daVON haben, ihren Lebensabend bei kargem Essen, langweiligen Gesellschaftsspielen und gemeinsamen Singen in der Seniorenresidenz „Haus Abendsonne“ zu verbringen.

In einer Zeitschrift haben die drei Damen davon gelesen, welcher Luxus heutzutage Verbrechern im Gefängnis zuteil wird. Das Leben im Gefängnis – aus Sicht des Trios ein Traum im Vergleich zu ihrem tristen Dasein in der Seniorenresidenz. Zu dumm nur, dass jede der drei Damen mindestens 15 Jahre Haft bekommen müsste, um bis zu ihrem Lebensabend im Gefängnis wohnen zu dürfen – und diese Strafe gibt es nur bei: Mord.

Neben Feja, Jagla und Plugowsky-Schmidt übernehmen Hartmut Schloß, Jörg Baumgarten, Tanja von Osten, Ute Jensen, Janina Sprotte und Frank Geisler Rollen in dem Stück, das am Freitag, 1. November, um 20 Uhr im Bürgerhaus in Seestermühe seine Premiere feiert. Rund vier Monate Vorbereitungs- und Probenzeit liegen dann hinter den Darstellern, die im vergangenen Jahr mit dem der Komödie „Landeier“ rund 1600 Besucher begeistern konnten.

Hinter der Bühne wirken neben Regisseurin Jensen Petra Kimpel, Renate Schaar und Uwe Schmidt mit. Die in den vergangenen Jahren übliche Vorstellung in Sparrieshoop muss diesmal aus terminlichen Gründen ausfallen. Karten sind ab sofort im Vorverkauf zu erwerben: Für die Vorstellungen in Seestermühe zum Preis von 10 Euro bei der Kätner Brandgilde in der Dorfstraße 23, für die Vorstellungen in Elmshorn bei der Theaterkasse in der Königstraße 56.

>www.speeldeel-ut-de-masch.de