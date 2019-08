Der Grubinger trifft auf 80 „Wilde“

SHMF-Generalprobe in Elmshorn: Kinder und Jugendliche trommeln in der Nordakademie mit dem großen Star

von Knuth Penaranda

18. August 2019, 16:55 Uhr

Elmshorn | „Wir brauchen Leute, die vor Begeisterung platzen“, findet Martin Grubinger. Was passiert, wenn solche Menschen zwei Tage lang mit 80 Kindern arbeiten, das sahen hörten und fühlten am Sonntagnachmittag 350 Besucher in der Elmshorner Nordakademie. Sie erlebten ein mitreißendes Percussion-Konzert, aufgeführt vom weltbekannten Schlagzeuger Grubinger und acht weiteren Dozenten sowie Kindern, die mit den Stars einen Workshop absolvierten. Stehende Ovationen, kaum ein Körper, der nicht mit irgendeinem Teil mitwippte, strahlende Gesichter allenthalben nach einem besonderen Musikerlebnis.

Der Grubinger-Workshop gehört seit einigen Jahren ins Repertoire des Schleswig-Holstein Musik Festivals. Im Februar wurde der Termin bekannt gegeben, die – weit mehr als 80 – Anmeldungen wurden in der Reihenfolge ihrer Abgabe berücksichtigt, unabhängig von den Vorkenntnissen der 7- bis 17-Jährigen. Sie wurden dann je nach Niveau in Gruppen eingeteilt und übten Samstag und Sonntag mit ihren Trainern Rhythmen ein; am Sonntagnachmittag führten sie eine öffentliche Generalprobe auf, die Premiere fand am Montagabend in Lübeck statt als „Grubinger und die Wilden 80“. Der Star Martin Grubinger moderierte das Programm und saß nach der Musik beim Interview auf der Bühne, ansonsten gab er sich sehr unprätentiös. Er hörte im afrikanischen Teil zu, bei der Samba stand er in einer der hinteren Reihen mit einer Trommel vor dem Bauch. Hinterher gab er geduldig Autogramme. „Ein Foto? ’türlich!“

Was der Österreicher meinte mit der brennenden Begeisterung, das demonstrierte sein Vater Martin Grubinger senior. Der leitete die Samba, den größten Teil des knapp einstündigen Konzerts. Wie der Mann von fast 63 Jahren auf dem Podium sprang und gestikulierte, seine 70 Musiker mitriss und es sogar schaffte, das Publikum komplizierte Rhythmen klatschen zu lassen, das war einfach furios.

Dass es den Kindern Spaß machte, war unübersehbar. Noch beim Aufräumen nach Konzert und Interview erklangen überall Rhythmen, mit den Fingern schnell auf die herumstehenden Djemben und Trommeln getupft. Die beiden Tage bedeuteten allerdings auch harte Arbeit für sie. „Man lernt Disziplin, Kampfgeist und Ausdauer“, sagte Martin Grubinger. Aber die Dozenten passten auf ihre Schützlinge auf: Wenn ein Kind beim Konzert Unsicherheit zeigte, bewegte sich ein Trommler herüber und riss ihn oder sie durch bloßes Vormachen wieder mit.

„Sehr super“ fand das Smilla Balwanz aus Seestermühe. Die 16-Jährige hatte diesmal und schon vor zwei Jahren beim Grubinger-Workshop mitgemacht. Sie spielt seit fünf Jahren Schlagzeug, darum kam sie zu den Erfahreneren und spielte eine der großen Sambatrommeln. „Die ist voll schwer“, erzählte sie; Balwanz rechnete mit blauen Flecken an den Schienenbeinen, dort, wo das große Instrument beim Gehen anschlug. Trotzdem: „Es ist genial, wie die Gruppe einen motiviert, wie alle zusammenspielen, wie viel Spaß das macht“, resümierte die Jugendliche.

SHMF-Intendant Christian Kuhnt gab sich nach dem Konzert begeistert: „Diese Komplexität der Rhythmen – ich komme aus dem Staunen nicht heraus.“ Was die Musiker im Samba-Teil boten, war in der Tat mitreißend und höchst anspruchsvoll gleichzeitig. Martin Grubinger hatte das Publikum vorbereitet: „Ich singe Ihnen das mal vor:“, und schon dabei beeindruckten die komplizierten Rhythmusfiguren. Sein Vater, der Samba-Dozent, verriet dann noch ein paar Tricks, mit denen er die Kinder und Jugendlichen anleitete. Die Trommeln dirigierte er mit „Erika – Erika – Hannelore – Hannelore – Ottokar – Ottokar“ in die richtigen Rhythmen, die Shaker spielten auf „Marmelade“ Zur Einstimmung ließen alle zusammen klanglich ein Gewitter auf den Regenwald niedergehen und brachten Grubinger senior nach dem abrupten Schluss zum Jubeln: „Fantastisch! 70 und keiner hat überspielt.“