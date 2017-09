Der Flaschengeist spricht platt

vergrößern 1 von 2 Foto: pen 1 von 2

von Knuth Penaranda

erstellt am 14.Sep.2017

Zwei Stücke– zwei Welten. Das erwartet die Besucher in der Spielzeit 2017/18 der Elmshorner Speeldeel. Ein Klassiker und eine moderne Plattdeutsch-Komödie stehen auf dem Programm.

Mit einem unverwüstlichen Schwank startet die Speeldeel in die Saison: „Meister Anecker“ von August Lähn. Premiere ist am Freitag, 27. Oktober, in Ellerau. Schuhmachermeister Franz Anecker hat etwas gegen Bürgermeister Heinrich Wedekamp, der ihm etwas zu oft um sein Haus „herumschleicht“. Als sein stets ganz schön „angetüderter“ Geselle Matten ihn auf einen Strauß Rosen aufmerksam macht und von einem Kuss, den Aneckers Frau Lene dem Bürgermeister gegeben hat, berichtet, wird er blind vor Eifersucht. Er sieht nicht, dass Wedekamp sich in Wahrheit in Lenes Schwester Elsbe, die bei den Aneckers wohnt, verliebt hat.

Bei der Speeldeel spielen unter anderem Reinhard Glantz, Claus-Peter Jessen und Herbert Hübsch. Regie führt Tilmann Weiherich. „Mit dieser Inszenierung bedienen wir das traditionelle niederdeutsche Schauspiel“, sagt Speeldeel-Chef Reinhard Glantz. Insgesamt 17 Aufführungen in der gesamten Region sind geplant.

Mit dem zweiten Stück hofft die Speeldeel auch jüngeres Publikum in die Säle zu locken. Die märchenhafte Geschichte „De Geist ut de Lamp“ (Der Lampengeist) von Andreas Kessler (plattdeutsch von Gerd Meier ) hat am 3. Februar im Sparrieshooper Gemeindezentrum Premiere. Die Geschichte: Emma bekommt von ihrer Tochter Carola und deren Freund Thorsten als Mitbringsel aus dem Orienturlaub eine Öllampe geschenkt. Wieder ein „Stehrumchen“ denkt sie – und bugsiert sie achtlos in den Schrank. Allerdings nicht, ohne vorher den Staub wegzuwischen. Plötzlich steht Constantin, ein Lampengeist vor ihr. Nachdem alle Zweifel beseitigt sind, findet Emma ziemlichen Spaß an ihrem Geist. Und bald wollen auch andere den armen Constantin für ihre Zwecke einspannen, doch auch er hat Sehnsüchte: die wahre Liebe und die Freiheit. Die heiße Probenphase für „Meister Anecker“ hat bei der Speeldeel bereits begonnen. Viel Arbeit für das Ensemble. Zweimal in der Woche wird in den Räumen des Vereins in der Elmshorner Markthalle geprobt. Danach geht es über Land. „Unser Hobby ist sehr zeitraubend. Wer auf der Bühne steht, hat im Winterhalbjahr viele Termine“, sagt Reinhard Glantz.

Deshalb hat die Speeldeel auch immer wieder Nachwuchsprobleme. Besonders junge Leute wollen sich nicht langfristig festlegen. Die gute Nachricht: Zum Darsteller–Casting der Speeldeel Anfang September kamen zwölf potenzielle Neueinsteiger. Sechs Kandidaten wollen bei der Speeldeel einsteigen. Reinhard Glantz: „Das ist ein tolles Ergebnis.“

Die Elmshorner Speeldeel hat zurzeit 46 Mitglieder, 22 stehen regelmäßig auf der Bühne. Sponsor ist auch in der neuen Spielzeit die Sparkasse Elmshorn.