Der Einsatz wird nicht belohnt

Fußball-Oberliga: Zwei Tage nach dem 4:2-Erfolg gegen Süderelbe unterliegt Wedel der TuS Dassendorf 0:1

von Kornelius Krüger

02. April 2018, 15:41 Uhr

Der Wedeler TSV blickt auf fußballreiche Feiertage zurück. Am Sonnabend gastierte der FC Süderelbe an der Schulauer Straße, nicht einmal 48 Stunden später stand die Auswärtspartie bei Oberliga-Serienmeister TuS Dassendorf an.

Während die Mannschaft von Jörn Großkopf im heimischen Elbestadion einen frühen 0:1-Rückstand wettmachte und unter anderem dank zweier Treffer von Marcus Richter schlussendlich einen 4:2 (3:2)-Erfolg einfuhr, gab es wie so häufig im Kreis Herzogtum Lauenburg nichts zu holen – 0:1-Pleite. Von den nunmehr zwölf Liga-Partien zwischen den beiden Vereinen konnte Wedel lediglich eine Begegnung für sich entscheiden. Großkopf war nach dem Schlusspfiff am Ostermontag dennoch voll des Lobes für den Auftritt seines Teams. „Ich bin sehr stolz auf die Leistung der Mannschaft, wir haben sehr diszipliniert gespielt und trotz der kurzen Regenerationsphase komplett dagegengehalten“, so der 51-Jährige, der im Vergleich zum Sonnabend einige Änderungen vornahm – unter anderem weil sich Christian Dirksen gegen Süderelbe die Hand gebrochen hatte.

Nicht nur aufgrund der Umstellungen hatte es Wedel zu Beginn der Begegnung schwer. Dassendorf entwickelte enorm viel Druck und hatte nach zehn Minuten bereits drei Torchancen vorzuweisen. Nach 25 Minuten war es dann soweit: Einen Einwurf verlängerte Joe Warmbier per Kopf und TuS-Goalgetter Marcel von Walsleben-Schied netzte zum 1:0 ein (25.).

Nach der Pause kam Wedel besser ins Spiel und ließ den Tabellenführer nur noch selten zur Entfaltung kommen. „Das Team hat die Umgaben sehr gut umgesetzt“, so Großkopf, der eine Viertelstunde vor Schluss die Welt nicht mehr verstand. TuS-Akteur Maximilian Dittrich stand nach Ansicht des Coaches „zwei Meter im Abseits“, die Fahne des Linienrichters blieb jedoch unten. Stefan Steen versuchte Dittrich vom Ball zu trennen, kam jedoch zu spät und sah die Rote Karte.

Die Kaderplanungen für die kommende Spielzeit Jahr laufen in Wedel indes auf Hochtouren. Nach Kjell Ellerbrock (wir berichteten) stoßen vier weitere Akteure des VfL Pinneberg zum WTSV hinzu. Marcel Uitz, Maximilian Walter sowie die Zwillinge Luis und Daniel Diaz, die den VfL bereits im Winter verlassen hatten und aktuell eine Fußballpause einlegen, ziehen ab Sommer ebenfalls das grün-weiße Trikot über.