Der dornige Weg an die Spitze

Seit 1867 züchtet das Traditionsunternehmen W. Kordes' Söhne in Elmshorn farbenfrohe und duftende Rosen

von bassh

03. April 2018, 11:10 Uhr

Als Wilhelm Kordes I. 1887 seine Kunst- und Handelsgärtnerei in Elmshorn gründete, ahnte er nicht, dass seine Leidenschaft für Rosen bis in die fünfte Generation reichen würde. Er importierte neue Rosensorten aus Frankreich und anderen Ländern und begann mit seinen ersten Kreuzungsversuchen. 1919 zog man von Elmshorn zum heutigen Standort in Klein Offenseth-Sparrieshoop. Hier begann Wilhelm II., Sohn des Gründers, mit der Züchtung und Selektion neuer Gartenrosen und entwickelte sich zu einem weltweit bekannten Rosenfachmann.

Heute ist die Rosenschule W. Kordes‘ Söhne mit ihren eigenen Rosensorten weltweit vertreten und wird noch immer von der Familie geführt. Wobei W. Kordes‘ Söhne nach eigenen Angaben einer der weltweit bedeutendsten Rosenzüchter für Garten-, Schnitt- und Topf-Rosen ist. „Der Vertrieb unserer Sorten erfolgt in der ganzen Welt. Unsere Rosensorten werden nämlich in mehr als 30 Ländern durch Kordes‘ General-Lizenznehmer verbreitet und in vielen Anbaugebieten haben Kordes-Sorten einen hohen Marktanteil. Man findet die Rosen aus dem Kreis Pinnberg in vielen privaten Gärten, im öffentlichen Grün und in Botanischen Gärten“, erklärt Geschäftsführer Wilhelm-Alexander Kordes im Gespräch mit unserer Zeitung. Und er fügt hinzu: „Die Entwicklungen im Gartenrosen-, Schnittrosen- und Topfrosenbereich der letzten Generationen sind enorm. Bei Gartenrosen sind es Gesundheit, Blühfreudigkeit und die Pflegeleichtigkeit, die sich Kunden- und Zeitgerecht verbessert haben. Bei den Schnitt- und Topfrosen sind es die Haltbarkeit und die Transporteigenschaften in allen Form- und Farbvariationen, um dem Kunden eine längere Freude an dem Frischeprodukt zu gewährleisten.“ Zu den aktuellen Erfolgen bei den Gartenrosen gehören unter anderem die Duftrosen mit Namen Parfuma, die vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft mit dem Deutschen Innovationspreis Gartenbau ausgezeichnet wurden. Im Freiland werden 50 bis 60 Hektar Anbaufläche für die Produktion von veredelten Gartenrosen genutzt. Diese werden von umliegenden Landwirten gepachtet und ständig rotiert, um die bei Rosen übliche Nachbauproblematik – die sogenannte Bodenmüdigkeit – zu umgehen.

„Wir haben das größte Züchtungsprogramm für Rosen und bieten das wohl vielseitigste Rosensortiment der Welt an. Als Ausgangsmaterial dienen heute Handelssorten mit positiven Eigenschaften, die miteinander verpaart werden. Im modernen Sprachgebrauch würde man uns wohl als ,Dating-Agentur für Rosen‘ bezeichnen. Wir haben sehr konkrete Vorstellungen, wie die daraus entstehenden Nachkommen auszusehen haben und welche Eigenschaften diese aufweisen müssen. In den 130 Jahren unseres Bestehens haben wir für diese drei Sortimente Tausende von Rosen in den Markt eingeführt, die aber dann im Laufe der Jahre wieder durch eigene verbesserte Sorten ersetzt und verdrängt wurden. Heutzutage bieten wir unseren Kunden etwa 250 eigene Gartenrosenzüchtungen an, die auf unseren Flächen oder bei regionalen Anbauern in Norddeutschland produziert werden“, berichtet Kordes.











Weitere Informationen über die Firma und ihre Geschichte gibt es im Web unter www.kordes-rosen.com