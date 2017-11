Der Countdown für den eisigen Spaß läuft...

vergrößern 1 von 1 Foto: ULF MAREK 1 von 1

von Ulf Marek

erstellt am 10.Nov.2017 | 16:04 Uhr

Darauf haben alle Schlittschuhfans aus der Krückaustadt und Umgebung lange gewartet: Am Freitag, 17. November, fällt am Elmshorner Holstenplatz der Startschuss für das diesjährige Stadtwerke Eisvergnügen, das seine zehnte Auflage erfährt. Aus diesem Anlass soll besonders auf und an der Schlittschuhbahn gefeiert werden. Ab 18 Uhr gibt es mehrere Programmpunkte, unter anderem ein Feuerwerk, ein Gewinnspiel und einen Auftritt von zwei Eiskunstläuferinnen. Seite 4