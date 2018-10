Der BMTV verpasst die Sensation

von Kornelius Krüger

Keine Chance für die Handballer des Barmstedter MTV (Hamburg-Liga). Gegen Aufstiegsfavorit TV Fischbek verlor das Team von Matthias Matuch mit 19:30 (9:13) und hat nach vier Spielen nun ein ausgeglichenes Punktekonto. So richtig geglaubt hatte auch niemand an einen Erfolg beim TVF, der nun seit gut eineinhalb Jahren zu Hause unbesiegt ist. Jan Ole Carstensen (5) und Jesko Sauerland (4) ragten noch heraus aus dem Team, das mit einigen Personalsorgen den langen Weg nach Süderelbe angetreten hatte.

Und ebenso unrund läuft es noch für die Frauen des Moorreger SV. Sie quittierten beim 24:31 (11:16) gegen den TH Eilbeck schon die dritte Niederlage im dritten Spiel und stehen am Tabellenende. „Wir müssen jetzt auch mal eine Überraschung schaffen“, forderte Trainer Andree Buhse schon nach der vergangenen Partie. Immerhin: Gegen Eilbeck lief die Tormaschine wieder einigermaßen rund, die Abwehr aber hat – gegen einen der Aufstiegsfavoriten – aber noch nicht so richtig geliefert… Mandy Brüggemann (7/5) und Kim Sophia Gehrke (5) trafen am besten.

In der Landesliga feierte der TSV Uetersen beim 40:21 (22:11) ein wahres Schützenfest gegen die SG Halstenbeker TS/Blau-Weiß 96 Schenefeld II und untermauerte dabei seinen Anspruch auf den sofortigen Wiederaufstieg in Hamburgs höchste Spielklasse. Drei Siege aus drei Spielen sprechen erst einmal eine deutliche Sprache in Sachen Rückkehr.