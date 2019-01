Elmshorner Gesprächsabend : Debatte: Was leisten Parteien für die Politikfähigkeit der Gesellschaft?

Wissenschaftler und Politiker diskutierten darüber, was Parteien für eine gesellschaftliche Politikfähigkeit leisten müssen. Ein Gastbeitrag von Reinhard Ueberhorst.

von Reinhard Ueberhorst

28. Januar 2019, 10:17 Uhr

Elmshorn | Die längste Anreise hatte Måns Lönnroth, der langjährige Staatssekretär aus Stockholm, der seit vielen Jahren an den Elmshorner Gesprächsabenden teilnimmt. Erstmals dabei waren zwei sehr unterschiedliche 28-Jährige. Der Kieler Studienreferendar Frederik Digulla, der sich seit elf Jahren parteipolitisch engagiert, und der Berliner Doktorand der Philosophie Marcus Quent, der zwar über Politisches publiziert (zuletzt Kon-Formismen bei Merve), dabei aber nicht auf politische Parteien eingeht.

Dass die Gruppe so und auch weiter gut gemischt war, sollte sich für die angestrebte Diskussion über politische Parteien als sehr produktiv erweisen. Eine Vielfalt von Zugängen und Sichtweisen erhöht im kooperativen Gespräch für alle die Chance, Neues aufzunehmen und auch denken zu können. Wenn es gut geht, auch gemeinsam. Neue gemeinsame Fragen, neue Verständnisse zu Ursachen politischer Kontroversen und vor allen neue gemeinsame Aufgabenverständnisse werden auf unseren Gesprächsabenden immer angestrebt und immer wieder auch in nutzbaren Ansätzen erreicht.

So auch diesmal im Gespräch über politische Parteien und gesellschaftliche Politikfähigkeit. Was sollten politische Parteien nicht für sich, sondern für eine aufgabenorientierte, demokratische gesellschaftliche Politikfähigkeit leisten? Wie beurteilen wir ihre aktuellen Leistungen in dieser Perspektive? Das waren die Ausgangsfragen für dieses Gespräch. Entwickelt worden waren sie mit dem aktuellen Anregungspotenzial von Jochen Steffen.

Den Glutkern dieses Anregungspotenzials sehe ich im Leitbild demokratischer gesellschaftlicher Politikfähigkeit und ihren motivationalen Ressourcen, so sie erschlossen werden. Demokratische gesellschaftliche Politikfähigkeit ist in einer Gesellschaft der Freien und Gleichen fortlaufend und immer wieder neu im Lichte aktueller Herausforderungen aufgabengerecht anzustreben. Aus normativen und praktischen Gründen. Ausführlicher habe ich mein Verständnis der Aktualität von Jochen Steffen im 21. Jahrhundert in einem Buchbeitrag herauszuarbeiten versucht. Erschienen ist der Versuch in dem Buch Jochen Steffen. Ein politisches Leben, das Uwe Danker und Jens-Peter Steffen 2018 herausgegeben haben.

Gut dreieinhalb Stunden wurde in der größeren Runde vor der Imbisspause engagiert diskutiert. Als Marcus Quent als Letzter in dieser Runde eine resümierende Betrachtung „rund machen“ wollte und bekannte, dass ihm dies nicht gelinge, wusste ich, dass das Gespräch gelungen war. Ein rundes Resümee, ohne Wenn und Aber, ohne Widersprüche und Ungewissheiten war nicht zu formulieren, weil verschiedene Zukünfte der Parteien denkbar sind und wir nicht wissen, wofür sich welche Parteien entscheiden, ja nicht einmal, welche Partei sich welcher Optionen für ihre Entwicklung bewusst wird und wie damit umgegangen wird.

Dass das Gespräch gelungen sei, ist eine wertende These. Sie folgt der Vorstellung, dass wir etwas gewonnen haben, wenn wir eine Entwicklungsaufgabe erkennen, die in Diskussionen in oder über Parteien in ihrer praktischen wie kulturellen Bedeutung bislang nicht hinreichend erkannt und anerkannt wird. Die Entwicklungsaufgabe erfasst Defizite gesellschaftlicher Politikfähigkeit, sei es in der Entwicklung von Themen und Alternativen oder im Erreichen und Umsetzen gebotener gesellschaftlicher Verständigungen.

Im Rückblick auf die Diskussion reflektierte Quent unterschiedliche „Logiken“ in unserem Themenraum. Für eine Demokratie ohne Parteien hatte niemand gesprochen. Wohl aber waren unterschiedliche, nicht beliebig kombinierbare Verständnisse parteilicher und gesellschaftlicher Politikfähigkeit erkennbar geworden. Sie stehen für unterschiedliche Verständnisse richtiger Leistungsziele guter aufgabenorientierter politischer Praxis.

Für mich hat das Gespräch eine wichtige Klärungsaufgabe für Parteien erhellt. Zu kurz angelegt ist jede Diskussion, die konstruktiv nur auf eine Erneuerung der eigenen Partei zielt und die Qualität der gesellschaftlichen Themenfindung und Willensbildung ausblendet. Zu kurz angelegt ist die Frage: „Wie werden wir wieder attraktiver, nachdem wir so viele Wählerinnen und Mitglieder verloren haben?“ Einer so beschränkten Diskussion fehlt das Verständnis für die überfällige Entwicklungsaufgabe gesellschaftlicher Politikfähigkeit.

Erhellt und gestärkt hat das Gespräch auch die Einsicht, dass Parteien die Voraussetzungen ihrer eigenen Erfolge schwächen, wenn sie es versäumen, die gesellschaftliche Willensbildung und Politikfähigkeit zu stärken. Sie können und sollten sich deshalb fragen: „Wie definieren wir uns im Kontext gesellschaftlicher Politikfähigkeit? Was können wir tun, um gelingende gesellschaftliche Willensbildung und Politikfähigheit zu befördern?“

Hinweis: Wer mehr Informationen zum Thema und zum Gesprächsabend haben möchte, schreibe eine Mail an die Adresse ueberhorst.beratungsbuero@t-online.de