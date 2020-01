Jahresrückblick 2019 : Das war das Jahr 2019 in Barmstedt, Elmshorn und den Dörfern

Feuer, der Wolf, die Pleite von Döllinghareico: In unserem Rückblick haben wir die wichtigsten Themen zusammengefasst.

Avatar_shz von Deborah Dillmann

02. Januar 2020, 17:10 Uhr

Barmstedt/Elmshorn | Ereignisreich und voller interessanter Geschichten: Das ist das Jahr 2019 gewesen. Was die Menschen in Barmstedt, Elmshorn, den umliegenden Dörfern sowie im Kreis Pinneberg bewegt hat, finden Sie in unserer Übersicht.

Mehr zum Thema Jahresrückblick 2019 : Bürgermeisterwahl in Barmstedt: Souveräner Sieg für Heike Döpke

Mehr zum Thema Jahresrückblick 2019 : In Barmstedt war es das Jahr der Abrisse

Mehr zum Thema Jahresrückblick 2019 : Die Baustraße erhitzte die Gemüter der Barmstedter

Mehr zum Thema Jahresrückblick 2019 : Neun Monate Wolfsjagd im Kreis Pinneberg ohne Erfolg

Mehr zum Thema Jahresrückblick 2019 : So sorgt die Müllpolizei für ein sauberes Elmshorn

Mehr zum Thema Jahresrückblick 2019 : Breitbandausbau im Amt Rantzau startet

Mehr zum Thema Jahresrückblick 2019 : Elmshorn Land wird größer - das sind die Auswirkungen

Mehr zum Thema Jahresrückblick 2019 : Der neue Supermarkt in Hörnerkirchen hat noch viel mehr als Einkaufen zu bieten

Mehr zum Thema Jahresrückblick 2019 : So heiß wurde es im Elmshorner Bürgermeisterwahlkampf: Ein Sieger und vier Verlierer

Mehr zum Thema Jahresrückblick 2019 : So wäre die NDR-Sommertour in Elmshorn fast ins Wasser gefallen