Ferienzeit : Das Tierheim darf keine Endstation sein

Zwei junge Kaninchen sind vor einigen Wochen neben den Abfallcontainern am Gerlingsweg ausgesetzt worden. „Das war in diesen Ferien aber der einzige Fall, wo Leute ihre Tiere vor dem Urlaub ausgesetzt haben“, sagt Tierheimleiterin Anke Darius. „So etwas gibt es zum Glück kaum noch.“

Was aber nicht bedeutet, dass das Tierheim in den Sommermonaten leer wäre. Ganz im Gegenteil. Derzeit leben etwa 70 Katzen und 30 Hunde hinter den Gittern der Zwinger. „Eigentlich waren es sogar noch sehr viel mehr“, sagt Darius. „Aber wir haben extrem gut vermittelt. Viele sind in den Ferien gekommen und haben nach einer Katze gesucht.“ Jetzt, wo der Herbst vor der Tür steht, seien Katzen deutlich beliebter als Hunde. Im Frühjahr sei das genau anders herum, dann freuten sich die Menschen auf ausgiebige Spaziergänge mit ihrem Hund. „Im Herbst und Winter ist aber eher kuscheln mit der Katze angesagt. Deshalb haben wir im Moment sehr viele tolle Hunde, die absolut vermittelbar sind.“

Viele der Katzen, die im Tierheim leben, sind Fundtiere. Oft tauchen die Katzen in fremden Gärten auf und wenn sich nach einiger Zeit kein Halter ermitteln lässt, bringen die Bewohner die Tiere ins Tierheim. Das passiert vor allem jetzt zur Ferienzeit, wenn die Besitzer im Urlaub sind und ihren Stubentiger sich selbst überlassen. „Diese Tiere sind sehr auf ihre Menschen geprägt“, sagt Darius. „Wenn die eigene Sozialgruppe plötzlich verschwunden ist, machen sich die Katzen auf die Suche – und landen dann irgendwann bei uns.“ Und während 95 Prozent der Hunde, die als Fundtiere ins Tierheim kommen, wieder von ihren Besitzern abgeholt werden, sind es bei Katzen gerade einmal fünf Prozent. „Selbst wenn die Tiere nach dem Urlaub wieder von ihren Besitzern abgeholt werden, ist die Zeit im Tierheim für die Katzen nicht schön“, erklärt die Tierheimleiterin. „Wir geben uns zwar die größte Mühe, es ihnen so angenehm wie möglich zu machen. Aber am Ende können wir den Tieren hier kein echtes Zuhause bieten.“

Darius empfiehlt Katzenhaltern deshalb, ihre Tiere während des Urlaubs in der Wohnung zu lassen. „Für zwei Wochen ist das kein Problem“, sagt sie. Außerdem sei es ganz wichtig, auch Katzen mit einem Chip zu versehen. Dann können die Tiere im Tierheim problemlos ihren Haltern zugeordnet werden. Eine gute Möglichkeit, um das verloren gegangene Haustier wieder zu finden, sind auch Internetseiten und Facebook-Gruppen.

Nicht immer sieht Darius das Internet aber so positiv. Denn: Immer öfter versuchen Menschen mit dem Tierhandel übers Internet Geld zu machen. Unseriösen Züchtern geht es nur um den Profit, achten nicht darauf, wem sie ihre Tiere verkaufen; Erziehung oder Impfungen: Fehlanzeige. Solche in der Regel schwierigen Tiere werden dann von einem unerfahrenen Halter zum nächsten weitergegeben und landen am Ende traumatisiert im Tierheim. Und dort bleiben sie oft ihr Leben lang. Harley hatte Glück. Die kleine französische Bulldogge bekam wegen einer Überzüchtung kaum noch Luft und wechselte von Halter zu Halter ehe er ins Elmshorner Tierheim kam. Hier wurde Harley für 700 Euro operiert. „Eigenlich hätten wir uns das gar nicht leisten können“, sagt Darius. Aber jetzt hat Harley ein schönes Zuhause bei einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin des Tierheims gefunden.

von Cornelia Sprenger

erstellt am 30.Aug.2017 | 16:00 Uhr