Zehnjähriges Bestehen : Das Motto der Bahnhofsmission Elmshorn: Einfach helfen

erstellt am 01.Dez.2017 | 12:30 Uhr

Elmshorn | Zehn Jahre ist es her, dass die Bahnhofsmission Elmshorn ihre Türen öffnete. Am 1. Dezember 2007 erlebte das Team um Wiebke Turkat ihre Feuertaufe. Zur Premiere fanden sich einige Dutzend Gäste in der Bahnhofshalle ein. „Dass Sie alle gekommen sind zeigt, dass es ein Projekt unserer Stadt ist. Und diesen Rückhalt brauchen wir für unsere Arbeit“, sagte Turkat damals. Heute, ein Jahrzehnt später, hat sich die Bahnhofsmission längst etabliert und einen guten Ruf in der Krückaustadt erarbeitet. Wiebke Turkat ist immer noch die „Chefin“. Und die einzige im Team, die nicht rein ehrenamtlich arbeitet.

Zu denen, die ihre Zeit freiwillig der Bahnhofsmission „opfern“ gehört Ingo Rodenhagen. Der ehemalige Bahnmitarbeiter wurde von Turkat vor zehn Jahren als Pate „angeworben“, wie er selbst sagt. „Seit drei Jahren bin ich offiziell dabei.“ Rodenhagen hilft, wo immer Hilfe benötigt wird. Mal muss nur beim Einsteigen in den Zug geholfen werden, mal sind es Wohnungsprobleme, mal kommen die Menschen mit psychischen Schweirigkeiten in die Bahnhofsmission. „Und einige wollen hier nur mal bei einem Kaffee ihre Geschichte erzählen“, sagt Rodenhagen.

Wer im Winter kommt, der sucht oft ein wärmendes Dach über dem Kopf. Auch da kann die Bahnhofsmission helfen, und zwar mit ihrem Winternotprogramm. Sechs Betten stehen in einem Gebäude bereit, das der Stadt gehört. Von 20 bis 9 Uhr können Menschen dort übernachten – allerdings maximal drei Nächte lang. Dann müssen sie sich eine neue Bleibe suchen.

Vor etwa fünf Jahren zog die Bahnhofsmission in ihr aktuelles Quartier im Bahnhofsgebäude um. „Der Raum war mal ein Zeitungskiosk“, erzählt Rodenhagen. Ein rundes Dutzend Ehrenamtler sind derzeit aktiv, meist zu zwei Personen pro Schicht. Zwei Schichten zu je vier Stunden gibt es jeden Tag, montags bis freitags von 8.30 bis 16.30 Uhr hat die Bahnhofsmission geöffnet. Wer vorbeischauen möchte: Voranmeldungen sind nicht notwendig. Spontanes „Reinschnuppern“ ausdrücklich erlaubt.

Kaum gespürt hat die Bahnhofsmission übrigens das Bahnchaos nach der Zugentgleisung in Elmshorn. „Die Bahn hat schnell reagiert und Schienenersatzverkehr eingerichtet. Und für Behinderte gab es Taxischeine“, spricht Rodenhagen der Bahn ein Kompliment aus.