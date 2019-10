Bod, Kindle und Amazon : Das Modell Selfpublishing

von Joachim Möller

14. Oktober 2019, 10:36 Uhr

Das Unternehmen Books on Demand, kurz BoD, hat seinen Sitz in Norderstedt. Das Geschäftsmodell: Die Druckvorlagen und E-Book-Dateien der Autoren werden kurzfristig produziert, sobald eine Bestellung eintrifft. Die Autoren legen selbst den Verkaufspreis fest. Der Vorteil: Es entstehen keine Vorabkosten für Druckauflagen. Bei Bedarf unterstützt BoD Autoren beim Schreiben, Gestalten und Vermarkten ihrer Bücher. Im Print-on-Demand-Verfahren wird ein Buch immer erst dann gedruckt, wenn es bestellt wurde. Wird ein BoD-Buch bestellt, druckt und bindet das Norderstedter Unternehmen die gewünschte Anzahl an Exemplaren und versendet diese innerhalb weniger Werktage.

Auch Branchenriesen wie Amazon haben den Selfpublishing-Trend längst erkannt. Gerade im eBook-Bereich befindet sich die Branche derzeit im Umbruch. Auch hier stehen Autoren, die auf Eigeninitiative setzen, immer mehr Wege offen. Einer führt über das Kürzel KDP. Dahinter verbirgt sich Kindle Direct Publishing, womit laut Eigenwerbung „Millionen Leser auf Amazon“ erreicht werden können. Was theoretisch auch stimmt – immer vorausgesetzt, dass sich entsprechend viele Leser für ein Werk interessieren. Wer sich in die Materie vertiefen möchte, dem listet die Internetseite kdp.amazon.com/de_DE die einzelnen Schritte auf. Das Norderstedter Unternehmen BoD ist im Netz mit der Homepage www.bod.de vertreten.