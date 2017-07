Nach Großbrand in Elmshorn : Das Aufräumen bei Jacobs Kaffee beginnt

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Brameshuber 1 von 1

Elmshorn | Noch steht nicht fest, wodurch das Feuer auf dem Dach des Elmshorner Jacobs-Werks am 26. Juni verursacht wurde. Die Aufräumarbeiten und der Wiederaufbau haben jetzt begonnen. Dafür wurde ein Kran auf dem Betriebsgelände am Lönsweg aufgestellt. So kann Material auf das 33 Meter hohe Gebäude gebracht werden. Bei dem Brand waren die Kühlanlagen der Kaffeefabrik zerstört worden. Der Betrieb soll schnell wieder aufgenommen werden.

Das Feuer hatte Ende Juni die Stadt erschüttert. Was geschah, zeigt der Video-Bericht.

von Christian Brameshuber

erstellt am 12.Jul.2017 | 10:00 Uhr