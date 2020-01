Aufklärungsarbeit leisten : Darum hat die Horster Meierei jetzt einen Förderverein

Die neue Horster Gruppe will das Bewusstsein um naturnah verarbeitete Milchprodukte fördern.

15. Januar 2020, 17:00 Uhr

Horst | „Ich bin auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Kellinghusen aufgewachsen und möchte, dass auch meine Enkelkinder noch eine lebenswerte Zukunft haben. Auch deswegen engagiere ich mich im Förderverein der Meierei Horst.“ Das sagt Claus Pagel (67), der am Montagabend zum Vorsitzenden des neu gegründeten Fördervereins der Horster Meierei gewählt wurde.

Pagel, der seit den 1980er-Jahren in Horst lebt, hat zwar seine berufliche Laufbahn nicht der Landwirtschaft verschrieben, er studierte Mathematik und Informatik und wurde IT-Fachmann – doch er ist immer der Natur verbunden geblieben, engagiert sich im Naturpark Aukrug:

Wir müssen den Menschen immer wieder klarmachen, woher unsere Lebensmittel kommen und wie sie erzeugt werden. Claus Pagel, Vereinsmitglied

Deswegen war er auch sofort bereit, im Förderverein der Meierei Horst aktiv mitzuarbeiten, um hier Bildungsarbeit zu leisten.

Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, das Wissen und das Bewusstsein um frische und naturnah verarbeitete Milchprodukte zu fördern. Das soll zum Beispiel durch Führungen in der Meierei, eigene Events wie Informationsprojekte oder Workshops oder durch Teilnahme an Veranstaltungen erfolgen.

Gutes Handwerk und Regionalität

„Gute Qualität von Milchprodukten beginnt mit Tierwohl und Tiergesundheit. Das setzt eine geeignete Haltung der Kühe und Milcherzeugung als Grundlage voraus. Der Weg von dort zu einem frischen Milchprodukt ist immer auch mit schonender handwerklicher Verarbeitung, möglichste ökologischer Verpackung und Regionalität verbunden“, erklärt Pagel.

Matthias Bentz ist Stellvertreter

Das sei in der Horster Meierei und deren Zulieferern gegeben, das müssen den Menschen noch bewusster gemacht werden. Während der Gründungsversammlung des Fördervereins, an der etwa 20 Interessierte in den Räumlichkeiten der Meierei teilnahmen, wurden Satzung und Beitragsordnung beschlosssen sowie ein Vorstand gewählt. Außer Pagel sind sein Stellvertreter Matthias Bentz, Kassenwart Harm Pruns, Schriftwart Michael Pinetzki und Beisitzer Christian Ratjen verantwortlich für die Führung.

Der Mitgliedsbeitrag ist in drei Stufen aufgeteilt: Basis ist 12 Euro im Jahr. Für 24 Euro gibt es für die Fördervereinsmitglieder exklusive Führungen, für 49 Euro die Führungen und auch Milchpakete. Derzeit werden Informationsflyer im Ort verteilt, ein Internetauftritt ist in Arbeit.