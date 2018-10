von Bernd Amsberg

05. Oktober 2018, 12:22 Uhr

Jetzt im Oktober wird in allen Gemeinden und in vielen Dörfern das Erntedankfest gefeiert. Für viele Menschen, die auf dem Land leben und durch ihren Beruf eng mit der Natur und dem Wetter verbunden sind, ist das Erntedankfest eines der wichtigsten Feste im Jahr. Das Erntedankfest gibt es in fast allen Kulturen und Religionen schon seit vielen tausend Jahren. In fast allen Kirchengemeinden wird es gefeiert. Was aber verwundert ist, dass bei uns das Erntedankfest hauptsächlich in ländlichen Gegenden in der Öffentlichkeit sichtbar wird, in den Städten ist es hingegen kaum sichtbar; kein Vergleich mit Weihnachten oder Ostern. Erntedank findet in den Städten meist hinter den Kirchentüren statt. Die Menschen sind weit entfernt von den Gedanken an Gedeihen oder Ernte, vielleicht auch weit entfernt davon zu danken. Gerade auch in Betrieben, ja auch in Kirchengemeinden beklagen Mitarbeiter, dass ihnen niemals gedankt würde. Ich fürchte sogar in den Schulen wird den Schülern und auch den Lehrern selten oder nie gedankt für all die Mühen, die sie sich geben. Und für Nahrungsmittel zu danken, ist für manche vielleicht auch ein abwegiger Gedanke, denn es ist ja bei uns eine Selbstverständlichkeit, dass es überall große Supermärkte gibt, wo es zu jeder Jahreszeit eigentlich alles zu kaufen gibt.

Das Wort Danken ist sprachlich übrigens mit dem Wort denken verwandt. Und ich denke, wenn alles jederzeit zur Verfügung steht, dann wird man gedankenlos und vergisst zu danken. Dankbarkeit ist eine Herzenshaltung – ich denke daran, womit ich beschenkt bin, vielleicht mit Gesundheit, mit einem Dach über dem Kopf, damit dass ich jeden Tag genug zu essen habe, dass ich Freunde und Familie habe. Ein dankbarer Mensch guckt immer wieder mal auf das, was er alles im Leben hat. Es gibt aber auch undankbare Menschen, die gucken auf das, was andere haben und meinen, das Gras auf der anderen Seite des Zaunes sei viel grüner. Das ist ein gefährlicher Zustand, denn er macht einsam und bitter und lässt uns geizig werden mit Liebe, Freundlichkeit und Großherzigkeit. So lasst uns an Erntedank daran erinnern, wie gut das Danken tut. Ein weiser Mann hat gesagt: nicht die glücklichen Menschen sind dankbar, sondern die dankbaren sind glücklich.