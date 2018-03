Einsatz in Elmshorn : Dachstuhlbrand im Schlurrehm in Elmshorn

Der Alarm ging um 12 Uhr am Mittwochmittag ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

von Kira Oster

28. März 2018, 13:40 Uhr

Elmshorn | Großalarm in der Straße Schlurrehm am Mittwochmittag in Elmshorn. Wie der Kreisfeuerwehrverband mitteilt, wurde um 12 Uhr der Notruf abgesetzt. Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses stand in Flammen. Rauchschwaden quollen aus dem Dach. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt.

Foto: Wolfgang Hergesell

Drei Feuerwehren waren vor Ort: Die Freiwillige Feuerwehr Elmshorn, Uetersen und Klein-Nordende. Von der Feuerwehr waren insgesamt 88 Kräfte im Einsatz, außerdem Einsatzkräfte von THW, Polizei. und Rettungsdienst. Um 12.41 Uhr meldete die Feuerwehr, das Feuer sei unter Kontrolle.

