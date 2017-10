Großeinsatz der Feuerwehr : Dachstuhl in Elmshorn steht in Flammen

vergrößern 1 von 1 Foto: Carsten Wittmaack 1 von 1

von shz.de

erstellt am 16.Okt.2017 | 11:23 Uhr

Elmshorn | Seit Montagvormittag ist die Feuerwehr in der Blücherstraße in Elmshorn im Einsatz. Der Grund ist ein in Flammen stehender Dachstuhl eines Wohnhauses. Nach ersten Angaben sind keine Personen verletzt worden. Auch wird niemand vermisst. Die Wehr aus Elmshorn hat mittlerweile Verstärkung der Brandschützer aus Klein Nordende bekommen. Was der Grund für das Feuer ist, ist derzeit noch unklar.

