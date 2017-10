Großeinsatz der Feuerwehr : Dachstuhl in Elmshorn ausgebrannt

vergrößern 1 von 1 Foto: Carsten Wittmaack 1 von 1

von shz.de

erstellt am 16.Okt.2017 | 11:23 Uhr

Elmshorn | Am Montagvormittag ist die Feuerwehr in der Blücherstraße in Elmshorn im Einsatz gewesen. Der Grund war ein in Flammen stehender Dachstuhl eines Doppelhauses. Nach ersten Angaben wurden keine Personen verletzt. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Vermisst wird niemand. Die Wehr aus Elmshorn löste kurz nach Eintreffen am Brandort Vollalarm aus und bekam kurz darauf Verstärkung der Brandschützer aus Klein Nordende. Aus dem Dach dichter Rauch, aus zwei Fenstern auf der linken Gebäudeseite schlugen offene Flammen.

Über die Drehleiter unddas Teleskopmastfahrzeug wurde zügig das Dach abgedeckt, um einen Wärmeabzug zu schaffen. Diese Maßnahmen zeigten Erfolg. „Wir haben das Übergreifen des Feuers auf die andere Doppelhaushälfte verhindert“, sagte der Elmshorner Wehrführer Stefan Mohr als Einsatzleiter am Mittag. Der Brand war nach knapp einer Stunde unter Kontrolle. Um 12.32 Uhr war das Feuer endgültig gelöscht. Aktuell laufen die letzten Aufräumarbeiten.

Das Technische Hilfswerk Elmshorn wird das offene Dach zur Sicherung mit Plastikplanen abdecken. Die Blücherstraße blieb während des Einsatzes voll gesperrt. Was der Grund für das Feuer ist, ist derzeit noch unklar. Die Kripo ermittelt.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?