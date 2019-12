Da kommt was auf die Busfahrer zu

Aufbau der Höhenwarnanlage: Ab 7. Januar wird der Tunnel am Bahnhof voll gesperrt / KViP erstellt neuen Fahrplan

Avatar_shz von Knuth Penaranda

16. Dezember 2019, 16:37 Uhr

Elmshorn | Sechs Mal hat es in den vergangenen 4 Wochen in der Bahnunterführung in der Geschwister-Scholl-Straße gekracht, weil Fahrer die erlaubte Durchfahrtshöhe von 2,40 Metern missachtet haben. Alles ging einigermaßen glimpflich aus. „Doch wenn die Eisenbahnbrücke noch einmal richtig beschädigt wird, müsste sie sogar gesperrt werden“, sagt Elmshorns Stadtrat Lars Bredemeier. Die Folgen für den Bahnverkehr in Richtung Kiel, Sylt, Flensburg und Dänemark wären fatal.

Stadt und Bahn handeln. Für zirka 150 000 Euro wird auf beiden Seiten der Brücke eine Höhenwarnanlage errichtet. Dafür muss die Geschwister-Scholl-Straße in beide Richtungen voll gesperrt werden – und zwar ab dem 7. Januar und bis zum 28. Februar. Nicht nur die Autofahrer sind betroffen, sondern vor allem der Busverkehr in Elmshorn. „Der Tunnel ist ein Nadelöhr“, sagt Claudius Mozer, der den ÖPNV im Kreis Pinneberg managt. 5 Linien sind direkt von der Vollsperrung betroffen. Laut Mozer befördert die Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg zwei Millionen Fahrgäste im Jahr. „Wir haben für die Zeit der Vollsperrung eine gute Strategie gefunden, einen neuen Plan für den Linienverkehr erstellt“, betont Mozer.

Keine Frage: Da kommt was auf die Elmshorner Busfahrer zu. „Das ist schon eine besondere Herausforderung“, räumt KViP-Geschäftsführer Thomas Becker ein. Wichtig sei, die Busse auch nach dem neuen Fahrplan auf die Ankunft und Abfahrt der Züge im Elmshorner Bahnhof abzustimmen. Becker: „Das ist uns weitestgehend gelungen.“

Die KViP startet eine Informationsoffensive, um die Kunden über die Veränderungen zu informieren. „Der neue Fahrplan wird auf der KViP-Homepage und der Homepage der Stadt Elmshorn veröffentlicht“, betont KViP-Betriebsleiterin Jessica Bruns. Das soll schon am kommenden Donnerstag erfolgen, damit sich die Fahrgäste frühzeitig auf die neue Situation einstellen können. Zudem werden Flyer in den Bussen und im Rathaus ausgelegt.

Erst die Hamburger Straße voll gesperrt, jetzt die Bahnunterführung an der Geschwister-Scholl-Straße: Elmshorns Verkehrsteilnehmer sind leidgeprüft. Doch zu der Sperrung gab es laut Annika Markull keine Alternative, da sich eine halbseitige Sperrung der Straße nicht realisieren ließ – aufgrund der großen Schleppkurven der Busse und der zu geringen Restbreite von 1,75 Metern für die Fahrbahn. „Die Stadt muss die vorgeschriebenen Arbeits- und Sicherheitsbereiche einhalten“, betonte Markull.

Die Höhenwarnanlage: Die Planungen haben sich als viel schwieriger erwiesen, als gedacht. Der Aufbau der Anlage hatte sich immer wieder verzögert. Jetzt geht es endlich los. Die Kosten teilen sich Stadt Elmshorn und Deutsche Bahn.