Corona und die Folgen: Elmshorn befindet sich im Krisenmodus

Sportvereine, Stadttheater, Bücherei, und Badepark geschlossen – öffentliches Leben kommt zum Erliegen

13. März 2020, 21:24 Uhr

Elmshorn | Bürgermeister Volker Hatje (Foto) hat schon seit Tagen in den Krisenmodus geschaltet – gezwungenermaßen. Die Folgen der Pandemie betreffen auch in Elmshorn, in der mit 52 000 Einwohnern größten Stadt im Kreis Pinneberg, immer mehr Bereiche des öffentlichen Lebens. Und es kommt noch dicker: Das Kabinett in Kiel hat gestern Abend per Erlass alle öffentlichen Veranstaltungen in Schleswig-Holstein untersagt.

„Aber es gibt keinen Anlass für Panik“, betont der Verwaltungschef immer wieder. Bisher gibt es zwei bestätigte Coronafälle in der Stadt. „Die Gesundheitsbehörden haben alle Fälle im Kreis Pinneberg unter Kontrolle“, betont Hatje. Wichtig für den Bürgermeister: „Das öffentliche Leben in unserer Stadt darf nicht völlig zum Erliegen kommen. Alles, was für die Daseinsvorsorge wichtig ist, bleibt offen. Auch öffentliche Einrichtungen. Aber Veranstaltungen werden abgesagt“, sagt Hatje. Diese Strategie sei Konsens unter den Bürgermeistern und Amtsleitern im Kreis. Diese Folgen hat Corona für Elmshorn – Stand Freitag, 13. März:





Der Badepark

Das Rathaus

Die Stadtbücherei und

das Industriemuseum



Das Stadttheater

Bleibt geschlossen.l Veranstaltungen fallen aus. Trainingsgruppen nehmen ihre Übungszeiten nicht mehr wahr.Bleibt für den Publikumsverkehr in allen Bereichen geöffnet. Aber: Reiserückkehrer aus Risikogebieten oder einem laut Robert-Koch-Institut vom Coronavirus besonders betroffenen Gebiet dürfen das Elmshorner Rathaus und seine Außenstellen für einen Zeitraum von 14 Tagen nicht betreten.Beide Einrichtungen bleiben geschlossen.

Das Elmshorner Stadttheater ist ab heute bis zum 19. April geschlossen. Damit folgt die Einrichtung einem Erlass des Landes des Schleswig-Holstein.

Das

Standesamt

Die Volkshochschule und die FBS

Trauungen sind weiter möglich, aber mit erheblichen Einschränkungen. So soll die Teilnehmerzahl stark reglementiert werden. Außer dem Brautpaar sind nur noch die Trauzeugen und ein Fotograf erlaubt. Trauungen an den Außenstandorten werden nicht mehr angeboten. Zentraler Trauort wird die Weiße Villa an der Schulstraße. Dort gelten – wie im Rathaus – besondere Hygienemaßnahmen.

Die Veranstaltungen an der Volkshochschule sind alle abgesagt. Auch die Familienbildungsstätte schließt.

Der Wochenmarkt

Die Jugendzentren

Die Sportvereine

Die Restaurants

Die Fitness-Studios



Das Arbeitsamt

Die Hochschule

Seit gestern Abend ist klar, dass bis auf Weiteres keine Wochenmärkte stattfinden.Das Jugendhaus am Krückaupark und das Awo-Stromhaus bleiben geschlossen. Die Stadt beobachtet die Auswirkungen der Schulschließungen. Die Gefahr: Zu viele Jugendliche strömen in die Jugendzentren.Die drei größten Sportvereine – der EMTV, die SV Lieth und die FTSV Fortuna – haben beschlossen, den kompletten Sportbetrieb bis zu den Osterferien einzustellen. „Den Sportbetrieb einzustellen tut mir in der Seele weh, aber in der derzeitigen Situation ist dies die richtige Maßnahme“, betonte EMTV-Geschäftsführer Marc Müller.Bleiben nach Informationen unserer Zeitung geöffnet. Entschieden wird – Stand jetzt – im Einzelfall. Die Betreiber können selbst entscheiden. Auch die Schnellrestaurants wie McDonalds sehen noch keinen Grund zu schließen.Auch die Fitness-Studios bleiben geschlossen.Die Arbeitsagentur empfiehlt, Amtsgänge nicht persönlich vorzunehmen. Viele Leistungen könnten von zu Hause aus über die Online-Dienstleistungen der Arbeitsagentur geregelt werden.

Am Donnerstag kam die Verfügung vom Land: Keine Lehrveranstaltungen an den Hochschulen in Schleswig-Holstein. „Am Standort Elmshorn haben wir da ein wenig Glück im Unglück“, erklärt Prof. Lars Binckebanck vom Vorstand der Nordakademie. Weil die Klausuren der Bachelorstudierenden schon vergangene Woche geschrieben wurden, seien in den nächsten Wochen keine Veranstaltung geplant. Anders sieht es am Standort in Hamburg aus. Die Masterstudierenden dort werden auch in der nächsten Zeit unterrichtet – allerdings in Telearbeit. Die Nordakademie stellt zu diesem Zweck eine Onlineplattform zur Verfügung, über der Kontakt zum Lehrpersonal hergestellt wird und die Lehrmaterialien ausgetauscht werden. Die Aussetzung der Präsenzveranstaltung gilt zunächst bis zum 19. April. Die Akademie besuchen 2800 Studierende.





Der Kinderschutzbund

Alle Angebote des Kinderschutzbundes fallen aus. Das Büro in der Jürgenstraße wird geschlossen. Betroffen sind die offenen Kindertreffs am Dienstag und Donnerstag im Büro, die Kinderbetreuung am Sonnabend in der Innenstadt, der Integrationskurs am Montag, die Müttertreffs am Donnerstag und der Nachhilfeunterricht. Die Schließung soll zunächst bis zum Ende der Osterferien dauern.





Die Stadtwerke

Die Kirchen

Das Kundencenter der Stadtwerke an der Westerstraße bleibt geöffnet. Für die Versorgung der Bevölkerung mit Strom, Gas und Wasser gibt es – unabhängig vom Coronavirus – Notfallpläne.

Nordkirche und der Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf empfehlen den Kirchengemeinden, Gottesdienste ausfallen zu lassen.