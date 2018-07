Heidmühlenweg : Container in Elmshorn angezündet

Die Freiwillige Feuerwehr musste zwei Mal ausrücken. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

von Daniela Lottmann

23. Juli 2018, 14:47 Uhr

Elmshorn | In der Nacht zu Sonntag standen am Heidmühlenweg zwei Papiercontainer in Brand. Die Elmshorner Feuerwehr löschte den Brand, musste jedoch am Sonntagnachmittag ein zweites Mal zu den Containern ausrücken. Laut Feuerwehr habe es entweder noch Glutnester gegeben, oder die Container seien ein zweites Mal angezündet worden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

