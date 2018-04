City Guide: Immer mehr machen mit

Erweiterung des Online-Angebots des Stadtmarketings wird heute freigeschaltet / 4. Elmshorner Musiknacht am 25. Mai mit „Bidla Buh“

von Knuth Penaranda

17. April 2018, 11:47 Uhr

Mit einem Klick Informationen über Einzelhandel, Serviceangebote und Sehenswürdigkeiten in der Innenstadt abrufen: Das ist das Konzept des City Online Guides Elmshorn. Vor einem halben Jahr hat das Stadtmarketing den Service freigeschaltet. Ab heute sind 44 neue Unternehmen auf der interaktiven Karte zu finden. Damit können Nutzer jetzt unter www.city-elmshorn.de mehr als 350 Gewerbetriebe digital entdecken.

Der City Online Guide, so das Stadtmarketing, kommt bei Kunden und Geschäftsleuten gut an. Seit Online-Schaltung verzeichnet die Seite stetig steigende Aufrufzahlen. Die Zahl der Besuche habe sich seit dem Start mehr als verdoppelt.

Das besondere an der Elmshorner Plattform ist der optisch ansprechend gestaltete Lageplan, der die einzelnen Standorte der Betriebe darstellt. Über eine farbliche Kategorisierung wird die Branchenzugehörigkeit deutlich.

Die Idee zum City Online Guide ist in der AG Citymanagement als Teil eines Maßnahmenpakets zur Förderung der Innenstadt entstanden. Besonders wichtig war den Akteuren der AG Citymanagement die Integration der bestehenden Mietangebote in der Innenstadt. Deren Präsenz im City Online Guide soll zukünftig noch weiter ausgebaut werden.

Bereits kurz nach dem Start des City Online Guides im vergangenen Jahr kam bei den Nutzern der Wunsch nach einer räumlichen Erweiterung des interaktiven Innenstadtplans auf. Die bisherige Karte umfasste den Wedenkamp, die Schulstraße, den Flamweg und den Bahnhof .Für die Erweiterung wurden jetzt die Mühlenstraße bis zur Kreuzung Lindenstraße/Julius-Leber-Straße und der Bereich um den Wedenkamp dazugenommen.

Alle Unternehmen erhalten im City Online Guide einen kostenlosen Basiseintrag mit den wichtigsten Informationen wie Öffnungszeiten und Adresse. Wer sich umfassender präsentieren will, zum Beispiel mit einer ausführlichen Beschreibung des Geschäftes, einem digitalen Rundgang oder all seinen Marken, hat die Möglichkeit, Premium-Pakete zu buchen. Die Möglichkeit der Premium-Einträge werde gerne wahrgenommen, auch weil so die Präsenz der Unternehmen in den Suchmaschinen verbessert werde, so das Stadtmarketing

Wie schon der ursprüngliche City Online Guides wurde auch die Erweiterung wieder von der Werbeagentur SMP media GmbH gemeinsam mit dem Stadtmarketing umgesetzt. Die Kosten für den City Online Guide tragen die Stadt Elmshorn und das Stadtmarketing Elmshorn zu gleichen Teilen.

Nach der räumlichen Erweiterung, ist auch die funktionale Weiterentwicklung des City Online Guides nicht ausgeschlossen. Um dem „dynamischen Wandel des Handels und der wachsenden Bedeutung des Online-Handels zu entsprechen“, könnte zukünftig auch die Option eines lokalen Online-Marktplatzes an den City Online Guide angegliedert werden, teilt das Stadtmarketing Elmshorn mit.