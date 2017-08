Wohnen in Elmshorns Kulturtempel : Chansonsängerin Anna Haentjens im Porträt

vergrößern 1 von 1 Foto: Uta Robbe 1 von 1

Elmshorn | „Ich liebe es, in Elmshorn zu leben“, meint Chansonsängerin Anna Haentjens. Mit der ihr eigenen Spontaneität schließt sie mit weit ausgebreiteten Armen auch ihre behagliche Wohnung auf Klostersande in die Aussage mit ein. Hier lebt sie seit 1999. „Ich empfinde es als großes Glück im Stadttheater leben zu können. Hier treffe ich stets auf kreative Menschen, mit denen ich mich austauschen kann und mal einen Klönschnack habe.“

Diese Verbindung zum Elmshorner „Kulturtempel“ wollte die Künstlerin auch während der in mehreren Abschnitten stattfindenden und viele Monate dauernden Sanierungs- und Umbaumaßnahmen nicht missen. Ob Dacherneuerung oder Rückbaumaßnahmen an der Fassade, die neue Fensterdurchbrüche, Stukkateurarbeiten und veränderte Raumzuschnitte beinhalteten – Anna Haentjens wollte alles ganz bewusst hautnah vor Ort miterleben. Statt sich über Gipsstaub auf Büchern und Möbeln zu mokieren, freute sie sich auf das schöne Endergebnis. Nicht selten saß die Kulturpreisträgerin der Stadt Elmshorn am Schreibtisch ihres kombinierten Wohn- und Arbeitszimmers um Auftritte vorzubereiten, während Bauarbeiter mit Gerätschaften vorbeiwuselten oder sie um einen Eimer Wasser zum Anrühren von Farben baten.

Vor allem die Zeit, als das Gebäude eingerüstet war, hat sie als aufregend in Erinnerung. Die Fenster waren ausgebaut. Dort, wo jetzt ein französischer Balkon die Schmalseite des Hauses schmückt, klaffte ein großes Loch – nach draußen hin nur durch Staubwände mit Reißverschlüssen geschützt. „Bei Wind heulte es geisterhaft und nachts bin ich manches Mal aufgestanden, um unheimlichen Geräuschen nachzuforschen. “

Nun zeigt sich das alte Gebäude in neuer weiß- und sandfarbender Schönheit. Stuckrahmen um Fenster und Türen machen Besucher neugierig auf einen Theater- oder Restaurantbesuch. „Ich habe Hochachtung vor dem was die Handwerker hier geleistet haben“, resümiert Haentjens und meint, alles sei viel schöner geworden, als sie es sich vorgestellt habe.

Zurzeit richtet sich die Chansonsängerin und Vorsitzende der Kleinkunstbühne Haus 13 (arbeitet in Kooperation mit dem Theater) in ihren blau eingerichteten Räumen wieder neu ein. Vor allem ihre geliebten Bücher und Reisemitbringsel, die Vielzahl an Ordnern, in denen sie eigene Gedichte, Auftritte, Konzerte, Literaturtagungen oder Kreuzfahrt-Shows (durch die sie die ganze Welt bereiste) katalogisiert hat, mussten abgestaubt und neu eingerichtet werden.

Für ihre Auftritte bereitet sich Haentjens gern am Küchentisch oder dem Wohlfühlsofa am Balkonfenster vor. Dann breitet sie Biografien und Noten um sich herum aus, formuliert Texte, transkribiert Liednoten und fügt alles zu einem Programm zusammen. „Ich bin neugierig, mehr über interessante Persönlichkeiten zu erfahren. Mich faszinieren ihre Lebenswege und so entstehen aus Biografischem und Musikalisch-Literarischem individuelle Porträts.“ Zurzeit beschäftigt sie sich intensiv mit einer Hommage an Udo Jürgens (für die Kleinkunstbühne Haus 13), Hoffmann von Fallersleben („Nur in den Lüften sind wir frei“) oder Theodor Storm („Worte, die kein Wind verweht“). Über alle wird sie dann auf ihren Reisen, Tourneen aber auch bei Auftritten in der Region in ihrer sehr persönlichen Art dichtend, singend und sprechend Geschichten erzählen und dabei Zuhörer in ihren Bann ziehen.

von Uta Robbe

erstellt am 14.Aug.2017 | 10:00 Uhr