Camping für Nachwuchs-Artisten

In der Turnhalle der Leibniz-Privatschule trainieren die Schüler normalerweise den richtigen Wurf beim Handball oder messen sich im Hochsprung. In der fünften Ferienwoche verwandelte sich die Halle jetzt in eine Übungsarena für junge Zirkusartisten. Es ist Zirkus-Projektwoche und von der hohen Decke baumeln zwei sogenannte Vertikaltücher in grün und blau. Geschickt wickelt der siebenjährige Christoph ein Ende des Tuches ums Bein und zieht sich in die Höhe. Auf diese Weise klettert der Junge immer höher – bis er sich schließlich mit einem dreifachen Salto zu Boden sausen lässt. „Mit den Vertikal-Tüchern arbeiten wir auch während der Schulzeit in einer AG“, erzählt Clown Mücke alias Jens Ewald. „Die Kinder lieben das.“

Ewald leitet schon seit drei Jahren das Zirkuscamp auf dem Gelände der Lebniz-Schule, außerhalb der Ferien ist er AG-Leiter an der Leibnizschule. Eine Woche lang campieren 28 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und vierzehn Jahren auf dem Gelände. Nachts schlafen sie in Zelten. Und tagsüber lernen sie von sechs Betreuern und Übungsleitern zwischen zwölf und sechzehn Jahren alles über Akrobatik, Jonglage und Zauberei. „Vor allem haben die Kinder daran ganz viel Spaß“, sagt Ewald. „Hier wird niemand zu etwas gezwungen. Jeder macht das, was ihm gefällt und wo er seine Stärken sieht.“ Zusätzlich stärkten die Kunststücke den Gleichgewichtssinn und die Feinmotorik der Kinder und Jugendlichen. „Am wichtigsten ist aber der Teamgeist, den sie lernen“, erklärt Ewald. Damit eine Menschenpyramide funktioniere, müssten alle zusammenarbeiten. Auch, wenn man sich mal nicht so gut verstehe. „Und zwischendurch machen wir auch mal Pause“, sagt Ewald. „Wir haben schon am Lagerfeuer gesessen und Stockbrot gegessen, einen Film gesehen oder sind Schwimmen gegangen.“ Kritisch sieht Ewald den übermäßigen Handykonsum vieler Teilnehmer. „Schon Siebenjährige stehen teilweise kurz davor, handysüchtig zu werden. In diesem Jahr habe ich zum ersten Mal ernsthaft überlegt, die Handynutzung einzuschränken.“Ebenfalls zum ersten Mal gibt es in diesem Jahr keine Abschluss-Aufführung. Stattdessen hat Ewald einen Film gedreht, der heute, am letzten Tag des Camps, den Eltern gezeigt werden soll. „In dem Bereich kann selbst ich noch was lernen“, sagt Ewald selbstkritisch. „Der Film ist nicht so gut geworden, wie ich es mir gewünscht hatte. Da werde ich mich bis zum nächsten Jahr jetzt richtig reinknien.“

von Cornelia Sprenger

erstellt am 26.Aug.2017 | 16:00 Uhr