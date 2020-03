Avatar_shz von Knuth Penaranda

03. März 2020, 10:04 Uhr

Seester | Der Anbau an das Feuerwehrgerätehaus, die Umgestaltung des Buswendeplatzes in der Dorfstraße, die Änderung des Aufstellungsbeschlusses für den Bebauungsplan - Nummer 12 für das Gebiet südlich der Dorfstraße gegenüber der Mosterei stehen unter anderem auf der Tagesordnung der Gemeindevertretung Seester. Die Sitzung beginnt am Donnerstag, 5. März, um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus.