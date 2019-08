Vorstellungsrunde in der Nordakademie : Bürgermeister-Kandidaten stellen sich den Fragen der Elmshorner

Am 29. August treffen die Kandidaten im Audimax aufeinander. Ein Moderator führt durch den Abend. Wir übertragen live.

von Christian Brameshuber

29. August 2019, 13:00 Uhr

Elmshorn | Das ist Rekord bei einer Direktwahl in Elmshorn. Gleich fünf Kandidaten streben bei der Wahl am 15. September das Amt des Elmshorner Bürgermeisters an. Das heißt, eigentlich nur noch vier. Denn der parteilose Kandidat Uwe Graw hat öffentlich seinen Rücktritt von der Kandidatur erklärt. Er fühlte sich überfordert. Das hat es auch noch nie gegeben.

Antreten zur Wahl muss der 75-Jährige trotzdem. Das hat Wahlleiter Dirk Moritz klargestellt. Das Wahlgesetz lässt einen Rückzug zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr zu. Mehr als 2000 Elmshorner haben ihre Stimme bereits per Briefwahl abgegeben. Elmshorn hat jetzt einen Kandidaten wider Willen.

Weiterlesen: Trotz seines Rückzugs: Elmshorner Bürgermeister-Kandidat muss zur Wahl antreten

Insgesamt entscheiden zirka 39.600 Bürger darüber, wer in den kommenden sechs Jahren Chef der Elmshorner Stadtverwaltung wird. Um die Gunst der Wähler bemühen sich Amtsinhaber Volker Hatje (parteilos), Thomas Philipp Reiter (FDP), Jonas Stiefel (Die Partei) und Tafin Ahsbahs (Die Grünen).

Vorstellungsrunde im Audimax

Sie treffen am Donnerstag, 29. August – mit oder ohne Graw – im Audimax der Elmshorner Nordakademie an der Köllner Chaussee direkt aufeinander. Die Vorstellung der Kandidaten beginnt um 19 Uhr. Das Stadtverordnetenkollegium hatte beschlossen, diese Veranstaltung für die Bürger zu organisieren.

„Elmshorn ist zukunftsgewandt, veränderungsbereit und dazu jederzeit lebenswert. Das Bürgermeisteramt ist für die Entwicklung dieser lebendigen und dynamischen Stadt prägend. Aufgrund dessen besteht ein großes öffentliches Interesse an den zur Wahl stehenden Personen“, betont Elmshorns Bürgervorsteher Andreas Hahn (CDU). Er hat die Schirmherrschaft für die Kandidatenvorstellung übernommen.

520 Sitzplätze bietet der Saal

Die Kandidaten auf einer Bühne. Alle Themen erwünscht. Alle Fragen erlaubt. 520 Sitzplätze wird es in der Nordakademie geben. Im Rahmen dieser Veranstaltung möchte die Selbstverwaltung der Stadt allen Kandidaten die Möglichkeit geben, sich der Öffentlichkeit vorzustellen.

Wer nicht vor Ort sein kann, hat trotzdem die Chance, die Diskussion zu verfolgen. Die Elmshorner Nachrichten werden die Veranstaltung auf ihrem Facebook-Kanal live übertragen.

Hahn: „Die Bürgerinnen und Bürger haben dabei die Gelegenheit, die Bewerber näher kennen zu lernen. Während der Podiumsdiskussion stehen die angetretenen Wahlwettkämpfer den Besuchern Rede und Antwort auf alle Fragen zu ihren Plänen für Elmshorn und deren Umsetzung.“

Das macht ein Bürgermeister Der Bürgermeister ist Chef der Stadtverwaltung. In Elmshorn ist er damit zuständig für mehr als 500 Mitarbeiter. Eigene Entscheidungen kann der Bürgermeister nur in ganz engem, klar definierten Rahmen treffen. Die Verwaltung setzt in erster Linie die Beschlüsse der Selbstverwaltung, das heißt, der Politik um. Die Verwaltung berät die Politiker in der Entscheidungsfindung, klärt offene Fragen und liefert Fachwissen. Die Verwaltung kann auch eigene Vorschläge einbringen. Der Bürgermeister ist Aushängeschild und erster Ansprechpartner in und außerhalb der Stadt.

Als Moderator der Veranstaltung konnte Marc Ziertmann, geschäftsführendes Vorstandsmitglied beim Städteverband Schleswig-Holstein gewonnen werden. Er hat bereits Erfahrungen als Moderator gesammelt. Die Kandidaten wird er erst am Tag der Veranstaltung kennen lernen.

Ziertmann: „Eine öffentliche Vorstellungsrunde ermöglicht es der breiten Bevölkerung, sich einen unmittelbaren Eindruck von den Kandidaten um das Bürgermeisteramt zu verschaffen. Zudem bietet die Veranstaltung die Chance, direkt Fragen an die Kandidaten zu richten.“