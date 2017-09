Bronze für Lennart Delfs

von Kornelius Krüger

Halbfinale für Lennart Delfs, immerhin Viertelfinale für Hannah Kraken – zwei Elmshorner Fechter haben beim 58. Turnier Alte Salzstraße in Ratzeburg gegen internationale Konkurrenz sportliche Ausrufezeichen gesetzt. Die 30-jährige Kraken, die vom EMTV nach Hamburg gewechselt ist, qualifizierte sich souverän für die Runde der besten Acht und wurde Fünfte.

Delfs erlitt am Sonnabend in 18 Gefechten nur zwei Niederlagen und erreichte mit dem Viertelfinale bereits sein selbstgestecktes Ziel. Dort gewann er überraschend 15:12 gegen Manuel Horstmann, mit dem er früher beim Bundesstützpunkt in Tauberbischofsheim trainiert hatte. Im Halbfinale unterlag Delfs dann Max Bergner (PSV Berlin), was aber immer noch Bronze für den Studenten aus Elmshorn bedeutete.