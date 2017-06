Boxenstopp für den Rollator

vergrößern 1 von 2 Foto: Schmidt 1 von 2

Kopfsteinpflaster, Baumwurzeln, Stufen – das sind für Rollatornutzer Herausforderungen, die den Alltag erschweren. Den Umgang mit solchen Widrigkeiten, konnten Menschen mit Rollator gestern auf dem Buttermarkt beim vierten Rollatortag unter fachmännischer Anleitung sicher üben.

An verschiedenen Stationen hatte Dirk Kehrhahn, Geschäftsführer des Flora Sanitätshauses, Simulationen alltäglicher Situationen als Hindernisse nachbauen lassen. Dazu gehörten Unebenheiten und verschiedene Bodenbeläge. Die Königsdisziplin wartete am Ende des Parcours: Ein Linienbus stand bereit, um das Ein- und Aussteigen, aber auch das richtige Verhalten während der Fahrt zu lernen – wo zum Beispiel den Rollator parken? „Hier haben die Leute die Möglichkeit, in aller Ruhe mit einem Busfahrer am Wagen Fragen zu klären und Ängste abzubauen“, erläutert Klaus Lindemann, Sprecher des Seniorenrats, der den Rollatortag veranstaltete.

Zu Beginn des Parcours ging es erstmal zur technischen Überprüfung des Gerätes. Auch müssen viele Rollatoren auf ihre Besitzer noch eingestellt werden. „Selbst Rollatoren werden teilweise günstig im Internet oder im Supermarkt gekauft“, berichtet Lindemann. „Zuhause geht es dann ohne Einweisung auf gut Glück gleich los. Entsprechend sind die Geräte oft falsch eingestellt.“ Dieses konnte am Rollatortag nun durch die kostenlose Unterstützung der Busgesellschaft „Linie“ und des Flora Gesundheitszentrums behoben werden. Auch verschiedene Modelle standen zur Probe zur Verfügung. „Es gibt große Unterschiede. Geländegängige Modelle mit großen Rädern, oder etwas Leichtes, Faltbares für die Reise“, erläuterte Kehrhahn.

Wer den Parcours absolvierte, bekam einen „Rollator-Führerschein“. Karin Vogler, eine von etwa 60 Teilnehmern, hat es genützt: „Ich finde es toll. Man wird sicherer. Ich hatte Angst, über die Straße zu gehen. Und die Mitarbeiter machen das wirklich super.“