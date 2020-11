shz-Gartenschule : Blumenschmuck in der Winterzeit: Christrosen öffnen ihre Blüten im Advent

Von Deko bis richtig gießen: Hier gibt das Elmshorner Gartencenter Rostock Tipps rund um die Pflanzenwelt.

Sven Wittenburg, Rostock Gartencenter

14. November 2020, 10:00 Uhr

Elmshorn | Die Helleborus niger ist eine edle Pflanze und dabei eine besondere Blume in der kalten Jahreszeit. Dann blüht die Schneerose sowohl im Garten als auch dekorativ im Zimmer. Christrosen sind seit Jahrhunderten ein Symbol der Hoffnung, denn ihre schalenförmigen, weißen, manchmal rötlich getönten Blüten erscheinen mitten im tiefsten Winter.

Deko-Ideen mit den Winterpflanzen

Rechtzeitig zum Advent öffnen sie ihre bezaubernden Blüten. In Schalen, Körben oder in Töpfe gepflanzt sind sie ein traditioneller Blumenschmuck in der Weihnachtszeit. Besonders wohl fühlen sich auf dem Balkon, der Terrasse oder vor der Haustür. Zur Deko können Sie die Blütenschönheiten aber auch ins Haus stellen.

Und so geht's:

Die üppig blühenden Pflanzen lassen sich sehr gut mit Beeren, Zapfen, Kerzen oder anderem Weihnachtsschmuck kombinieren. Wählen Sie das Gefäß gerne etwas größer – Christrosen wachsen besonders gut, wenn sie Platz haben. Gefäße in Pokalform oder Goldfarbene unterstreichen ihren edlen Charakter. Besonders stimmungsvoll sieht es aus, wenn Sie eine Lichterkette wie einen leuchtenden Kranz um das Gefäß wickeln.

Auch wichtig: Verwenden Sie eine gute Erde.

Symbol für Hoffnung und Unschuld

Die weißen Blüten des Frühblühers stehen für Hoffnung und Unschuld. Ihre frühe Blütezeit macht sie zu einem idealen Geschenk für Blumenliebhaber. Beheimatet ist die Helleborus niger in den östlichen Nord- und Südalpen.

Sie wollen Ihre Christrose im Garten pflanzen? Dann sollten Sie einen Standort im lichten Schatten unter Bäumen oder vor Gehölzen wählen. Alle Helleborus-Pflanzen lieben humose bis lehmige Böden. Nur Staunässe muss unbedingt vermieden werden. Ihr idealer Platz ist unter einem Laub abwerfenden Gehölz, so haben die Pflanzen im Sommer Halbschatten und im Winter, wenn die Bäume ihre Blätter verloren haben, genügend Licht.