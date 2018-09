Blues-Giganten im Haus 13

von Christian Brameshuber

13. September 2018, 10:48 Uhr

Die Musik der längst verstorbenen Blues-Giganten Freddie, Albert und B.B. King noch ein Mal live erleben: Durch spezielle Video- und Audiotechnik begleitet, spielt die „Farmers Road Blues Band“ am Dienstag, 2. Oktober, im Haus 13 die Klassiker der „Three Kings“. Los geht es um 20 Uhr in der Adolfstraße 13. Die Karten kosten 16 Euro und sind in der Theaterkasse (Königsstraße 56), der Fahrradbörse (Langelohe 65) sowie online verfügbar. >

www.haus13.de