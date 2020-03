Blitzsaubere Kunst im Torhaus

Kunstverein Elmshorn zeigt Arbeiten von Anke Müffelmann

Avatar_shz von Knuth Penaranda

08. März 2020, 16:40 Uhr

Elmshorn | „Ordnungssinn und Reinlichkeit/ersparen dir gar manche Zeit“. Solche und ähnliche Sprüche fixierten Generationen junger Frauen im Kreuzstich auf Stoff; eine mühselige Handarbeit, die der Disziplinierung diente und die Sprüche bei der langwierigen Beschäftigung tief einprägen sollte. Das zu wiederholen und damit diese alte Kulturtechnik wieder ins Gedächtnis zu rufen, das ist Anke Müffelmann „zu offensichtlich“. Die Kieler Künstlerin hat ihre Tücher zwar auch mit Stickereien verziert, aber die Muster bilden keinen Schriftzug, sondern einen QR-Code.

Per Handy erfasst, führt er zur digitalen Version des Sinnspruchs. Aber auch das genügt Müffelmann nicht: Für „Mustertuch oder Hommage an Annie Albers“ drehte sie das Spiel mit der Sichtbarkeit noch eine Umdrehung weiter und ließ den QR-Code in drei verschiedenen Blautönen sticken; damit ist er für Handys nicht mehr lesbar und die Botschaft steckt noch eine Ebene tiefer. „Die Sprüche sind noch in unseren Herzen, aber sie sind unter der Oberfläche“, kommentiert sie ihr Verfahren.

„Unsichtbarkeiten“ heißt die Ausstellung mit Werken von Anke Müffelmann im Elmshorner Torhaus. „Willkommen in der Waschküche des Kunstvereins“, begrüßte dessen Vorstand Dierk Wulf am Sonnabend gut 40 Besucher zur Vernissage. Die Tücher, mit QR-Codes, Sprüchen oder auch mit Haken, Ösen und Knöpfen bestickt, bilden einen Teil der Ausstellung; im anderen Teil geht es um Wäsche und Putzen. Arbeiten, die oft im Verborgenen von Frauen erledigt werden – und damit in Müffelmanns Thema des Unsichtbaren gehören.

Heike Stockhaus, Kuratorin der Hamburger Ernst Barlach Gesellschaft, erläuterte in ihrer Einführung in die Schau die Entstehungsgeschichte von Müffelmanns „Lappentypologie“: Für ein Projekt beobachtete sie Putzfrauen bei der Arbeit und stellte fest: „Jede Frau hat ihre eigene Handschrift mit Lappen und Schrubber“. Wie ähnlich und doch verschieden Putzlappen aussehen, das bildet die Künstlerin nach – aus Keramik. Gewrungene Wäschestücke überzieht sie mit einem speziellen Stoff, der Terra Sigillata, damit die Oberfläche tatsächlich wie Stoff aussieht.

Beim dreiteiligen „Erinnerungsort für ein Waschweib“ im Erdgeschoss hat sie sogar die grünlichen Blasen des Seifenwassers in den Falten der Wäscheknäuel nachgebildet.Heike Stockhaus forderte die Besucher zum Entdecken auf mit dem Kinderspiel: „Ich sehe was, was du nicht siehst“. Anke Müffelmann gab als Motto der Ausstellung ihren Lieblingsspruch vor: „Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar“, ein Zitat von Autor Antoine de Saint-Exupéry.