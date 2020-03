Corona : „Bleibt Zuhause und haltet Abstand”: Bürgermeister Volker Hatje richtet Appell an die Elmshorner

Die Corona-Pandemie ist eine Bedrohung für die Gesellschaft – aber nicht alle scheinen zu verstehen.

Avatar_shz von Daniela Lottmann

20. März 2020, 16:50 Uhr

Es gibt sie noch: Menschen, die die Coronavirus-Pandemie auf die leichte Schulter nehmen. Auch wenn in der Königstraße fast alle Geschäfte mittlerweile geschlossen haben - immer wieder sieht man Menschen in Elmshorn zusammenstehen, klönen und schwatzen, manche treffen sich noch immer zu Partys oder Familienfesten. Doch das ist gefährlich. Nicht nur für einen selbst, sondern auch für seine Mitmenschen.

Weckruf über Facebook

Elmshorns Bürgermeister Volker Hatje (parteilos) richtete sich deshalb in einem Appell an die Bürger. Veröffentlicht hat der Verwaltungschef seinen Aufruf auf seiner privaten Facebook-Seite. „Bleibt Zuhause und haltet Abstand zu anderen Menschen”, lautet in dem Text sein dringendster Appell.

In seiner Nachricht an die Elmshorner Bevölkerung appelliert er an das Verantwortungsgefühl jedes einzelnen und bittet, die eigenen Belange zu Gunsten der Mitmenschen zurückzustellen.

Viele Reaktionen

Der Bürgermeister erhielt für seinen Aufruf jede Menge Likes und Kommentare. Darin teilen ihm viele Bürger ihre ganz persönlichen Beobachtungen und Meinungen mit oder stellen auch Fragen. So wird zum Beispiel vorgeschlagen, das Zuhause bleiben der Bevölkerung durch Ausgangssperren zu unterstützen. Die Antwort von Hatje:

Das darf die Stadt nicht! Nur kreisfreie Städte haben die Zuständigkeit, bei uns entscheidet der Kreis! Volker Hatje, Bürgermeister in Elmshorn

„Wieder was gelernt. Danke für die Antwort”, bedankt sich der User.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in unserem Liveticker und auf der Dossierseite shz.de/corona.